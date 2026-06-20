Angleterre - Harry Maguire snobé pour la Coupe du monde 2026 : Sa reconversion insolite aux Etats-Unis

Alors qu’il a déjà participé à deux Coupes du monde, Harry Maguire n’a pas été retenu par Thomas Tuchel pour l’édition 2026 et il a donc dû se trouver une occupation pour cet été. C’est ainsi qu’on a pu apercevoir le défenseur central anglais de Manchester United en train de vendre des autocollants Panini dans les rues de New York.
Il a trouvé sa façon à lui de participer à la Coupe du monde. Non retenu par Thomas Tuchel dans la liste de l’Angleterre, Harry Maguire se trouve tout de même aux États-Unis et plus précisément à New York. Le défenseur central a été aperçu dans les rues de The Big Apple en train de vendre des autocollants Panini. Très vite reconnu par de nombreux fans, cela a créé de l’agitation autour du stand du joueur de Manchester United, qui en a profité pour prendre quelques photos.
« C'était un appel un peu gênant »
Alors qu’il compte pas moins de 66 sélections et qu’il a réalisé de belles choses avec Manchester United, Harry Maguire ne fait donc pas partie de la liste des joueurs anglais retenus pour cette Coupe du monde 2026. Dans le podcast Rest Is Football, le défenseur central a révélé comment il avait appris la mauvaise nouvelle. « (Thomas) Tuchel a appelé tout le monde sur FaceTime. C'était un appel un peu gênant. Il m'a dit qu'il avait choisi les quatre gars (défenseurs centraux) qui l'ont aidé lors des derniers rassemblements. Il a quand même précisé qu'il ne pouvait pas vraiment me donner d'explication. On a échangé quelques mots. »
« J'étais vraiment déçu »
« J'ai une forte personnalité. J'ai de l'expérience et j'étais vraiment déçu. Je voulais aller à la Coupe du monde et jouer. J'ai 33 ans aujourd'hui, j'en aurai donc 37 lors de la prochaine Coupe du monde, ce qui semble bien loin. Je voulais donc y aller, mais j'ai dit au sélectionneur que je n'exigeais pas d'être titulaire. J'aurais été heureux de jouer ne serait-ce qu'une minute, pourvu que je sois là avec les gars. Au final, quelle que soit la sélection qu'il aurait choisie, il y aurait eu des joueurs écartés et qui auraient pensé mériter de faire partie du groupe. Alors, je leur souhaite bonne chance à tous », a conclu le joueur de Manchester United. Au final, Thomas Tuchel a préféré miser sur Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Trevoh Chalobah (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur) et John Stones (Manchester City) pour constituer l’arrière-garde des Three Lions.