Real Madrid - Manchester City, la revue de presse après le premier round

La rédaction

Au lendemain de la demi-finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City disputée au Santiago Bernabeu, la presse anglaise et espagnole ont fait les éloges de deux joueurs qui ont été au sommet de pour ce choc européen. Si en Angleterre, la presse n'a pas cessé d'évoquer la magnifique performance de Kevin De Bruyne, en Espagne, en revanche, on ne parle de Vinicius Jr et de sa prestation XXL. Alexandre Ruiz fait le tour de la presse dans Fair Play.

On peut clairement dire que le match s'est prolongé en dehors du terrain. Douze après la demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City, la presse anglaise et espagnole ont consacré la majeure partie de leurs pages à cette rencontre entre les deux clubs qui s'est soldée sur le score de (1-1). Deux hommes se sont montrés décisifs lors de cette partie : Il s'agit de Vinicius Jr qui a ouvert le score pour le Real Madrid ainsi que Kevin De Bruyne qui a remis les compteurs à zéro en seconde période. Mais le Brésilien, il faut le souligner, s'est montré irréprochable contrairement au Belge, de retour de blessure, qui n'a rien proposé dans le jeu mis à part une égalisation signée à la (70'min). Au total, Vinicius Jr a participé à 35% des buts du Real Madrid cette saison (23 buts et 19 passes décisives ; toutes compétitions confondues). Deux autres joueurs ont reçu les éloges des deux côtés, il s'agit de Rüdiger qui a complètement muselé Erling Haaland et Eduardo Camavinga qui s'est montré étincelant au milieu de terrain avec à la clé une offrande sur le but de Vinicius Jr.

Ancelotti furieux contre la VAR