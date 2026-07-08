Paul Seixas : Une équipe étrangère confirme des discussions pour son transfert avec une grosse promesse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En parallèle de sa première participation au Tour de France, Paul Seixas voit son avenir être au coeur de nombreuses discussions. Aujourd’hui chez Décathlon CMA CGM et sous contrat jusqu’en 2027, le Français de 19 ans fait l’objet d’une bataille entre plusieurs formations, prêtes visiblement à dépenser des sommes folles pour le faire venir. Et voilà que l’une de ses équipes a confirmé son intérêt pour Seixas.

A 19 ans, Paul Seixas est déjà annoncé comme le futur cador du cyclisme. Forcément, un tel talent suscite des convoitises. Pour la Décathlon CMA CGM, cela pourrait donc être difficile de conserver le Français, d’autant que des sommes folles sont évoquées. En effet, il a notamment été expliqué que Pinarello-Q36.5 voulait lui offrir le plus gros contrat de l’histoire avec 13M€ par an. A côté, UAE et Netcompany Ineos pourraient également mettre gros sur la table pour convaincre Paul Seixas. Mais alors que l’argent ne serait pas une priorité pour le Français, qui pourrait très bien prolonger chez Décathlon CMA CGM, le projet proposé par Visma Lease a Bike pourrait l’intéresser.

« Nous pensons être la meilleure équipe pour le développer afin de gagner des grands Tours » Directeur général de la formation néerlandaise, Richard Plugge l’a annoncé à NOS : « Jonas (Vingegaard) est notre grand leader en ce moment. Mais nous devons aussi regarder vers l’avenir ». Et voilà que pour la succession du Danois, l’équipe Visma Lease a Bike pense bel et bien à Paul Seixas, avec qui les discussions ont été confirmées : « J’ai brièvement parlé à Paul Seixas. Il doit respecter son contrat et nous respectons les règles, donc nous ne travaillons sur rien de concret ». Le Français rejoindra-t-il alors Vingegaard, Van Aert et compagnie ? Une promesse intéressante lui a été formulée : « S’il décide de rejoindre une autre équipe, alors nous pensons être la meilleure équipe pour le développer afin de gagner des grands Tours ».