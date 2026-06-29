Cyclisme - Tour de France : Pogacar, même le staff de l'équipe UAE est impressionné !

Depuis son écrasante victoire au Tour de Suisse, Tadej Pogacar a matraqué le peloton international, qui semble avoir acquis la conviction que le maillot jaune ne pouvait plus lui échapper. Mais au-delà de ses adversaires, le champion du monde a aussi étonné son propre staff, obligé de constater qu'il continue de progresser au fil des ans.
En écrasant comme jamais le Tour de Suisse, Tadej Pogacar a une nouvelle fois impressionné le peloton international, qui arrive au départ du Tour de France avec la conviction bien encrée qu'il n'y a rien à faire pour contrarier les plans du champion du monde, à l'image des mots tenus ces dernières heures par Mads Pedersen lors du podcast Sigma Sport Café Ride, comme relayé par cyclinguptodate.com : « Pour préserver mon moral, j'évite souvent de m'entraîner aux endroits où Pogacar a établi des records. Il évolue dans une autre dimension. Sur Paris-Roubaix, je développais 750 watts sur les pavés, sur le plat. Je me disais : "Ce n'est pas possible. Il faut tenir bon face à lui !" Mais soudain, boum ! On dit qu'il faut courir intelligemment pour battre Tadej. Bonne chance pour y arriver, mon vieux ».
« Si vous m'aviez posé la question il y a deux ans, j'aurais supposé que Tadej aurait atteint un plateau »
Mais Pogacar ne fait pas qu'impressionner ses adversaires, il va jusqu'à en étonner le staff de l'équipe UAE Team Emirates lui-même ! A l'occasion d'un entretien avec cyclingnews.com, relayé par cyclinguptodate.com, Jeroen Swart, le directeur de la performance des UAE, n'a pas fait mystère qu'il n'imaginait pas voir Pogacar encore progresser : « Si l'on examine les chiffres de Tadej, il ne progresse assurément plus dans les mêmes proportions qu'auparavant. J'ai été quelque peu surpris que nous parvenions encore à grappiller quelques progrès. Si vous m'aviez posé la question il y a deux ans, j'aurais supposé que nous aurions atteint un plateau et que nous nous serions alors concentrés sur le maintien de ce niveau ; or, à notre grande surprise, il a continué à progresser, ce qui nous a également aidés en termes de performances sur les classiques ».
« Tadej ne cesse de nous surprendre, chaque année a été une surprise quant à sa capacité à continuer de progresser »
Quand bien même il ne pronostique pas de nouveaux progrès de son champion à l'avenir, Swart refuse de se montrer catégorique au vu de ce qu'il leur démontre au fil du temps : « Tadej est-il à son max ? C'est très difficile à prédire. Je me contenterais volontiers du Tadej que nous avons vu lors des précédents Tours ; ce serait déjà formidable. S'il parvient à progresser encore davantage, ce serait évidemment une excellente chose. J'hésite à penser que cela reste possible, mais attendons de voir. Je n'exclus rien. Il ne cesse de nous surprendre ; chaque année a été une surprise quant à sa capacité à continuer de progresser un peu ici et là. Je ne l'exclus donc pas, même si je pense que les chances de franchir un nouveau palier s'amenuisent à chaque saison ».