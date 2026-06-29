Cyclisme - Tour de France : Pogacar, même le staff de l'équipe UAE est impressionné !

Alexandre Higounet

Depuis son écrasante victoire au Tour de Suisse, Tadej Pogacar a matraqué le peloton international, qui semble avoir acquis la conviction que le maillot jaune ne pouvait plus lui échapper. Mais au-delà de ses adversaires, le champion du monde a aussi étonné son propre staff, obligé de constater qu'il continue de progresser au fil des ans.

En écrasant comme jamais le Tour de Suisse, Tadej Pogacar a une nouvelle fois impressionné le peloton international, qui arrive au départ du Tour de France avec la conviction bien encrée qu'il n'y a rien à faire pour contrarier les plans du champion du monde, à l'image des mots tenus ces dernières heures par Mads Pedersen lors du podcast Sigma Sport Café Ride, comme relayé par cyclinguptodate.com : « Pour préserver mon moral, j'évite souvent de m'entraîner aux endroits où Pogacar a établi des records. Il évolue dans une autre dimension. Sur Paris-Roubaix, je développais 750 watts sur les pavés, sur le plat. Je me disais : "Ce n'est pas possible. Il faut tenir bon face à lui !" Mais soudain, boum ! On dit qu'il faut courir intelligemment pour battre Tadej. Bonne chance pour y arriver, mon vieux ».

« Si vous m'aviez posé la question il y a deux ans, j'aurais supposé que Tadej aurait atteint un plateau » Mais Pogacar ne fait pas qu'impressionner ses adversaires, il va jusqu'à en étonner le staff de l'équipe UAE Team Emirates lui-même ! A l'occasion d'un entretien avec cyclingnews.com, relayé par cyclinguptodate.com, Jeroen Swart, le directeur de la performance des UAE, n'a pas fait mystère qu'il n'imaginait pas voir Pogacar encore progresser : « Si l'on examine les chiffres de Tadej, il ne progresse assurément plus dans les mêmes proportions qu'auparavant. J'ai été quelque peu surpris que nous parvenions encore à grappiller quelques progrès. Si vous m'aviez posé la question il y a deux ans, j'aurais supposé que nous aurions atteint un plateau et que nous nous serions alors concentrés sur le maintien de ce niveau ; or, à notre grande surprise, il a continué à progresser, ce qui nous a également aidés en termes de performances sur les classiques ».