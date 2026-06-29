Cyclisme - Tour de France : Pogacar les a tous écoeurés !

Alexandre Higounet

A quelques jours du départ du Tour de France, Tadej Pogacar a clairement abasourdi le peloton international, qui continue d'émettre des signaux fatalistes depuis la victoire écrasante du champion slovène au Tour de Suisse. Mis à part Vingegaard et Seixas, plus personne ne semble penser que le maillot jaune puisse échapper au champion du monde.

Le Tour de France va débuter dans quelques jours du côté de Barcelone et au sein du peloton international, plus personne à part peut-être Jonas Vingegaard et Paul Seixas ne semble croire que le maillot jaune puisse échapper à Tadej Pogacar. Le champion slovène a souhaité marquer les esprits à l'occasion du Tour de Suisse et il a rempli son objectif sans doute au-delà de toutes ses espérances. La manière dont il a écrabouillé ses adversaires a littéralement assommé le peloton.

« On dit qu'il faut courir intelligemment pour battre Tadej, bonne chance pour y arriver, mon vieux » A l'occasion du podcast Sigma Sport Café Ride, Mads Pedersen a traduit l'impression générale, affirmant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Pour préserver mon moral, j'évite souvent de m'entraîner aux endroits où Pogacar a établi des records. Il évolue dans une autre dimension. Sur Paris-Roubaix, je développais 750 watts sur les pavés, sur le plat. Je me disais : "Ce n'est pas possible. Il faut tenir bon face à lui !" Mais soudain, boum ! On dit qu'il faut courir intelligemment pour battre Tadej. Bonne chance pour y arriver, mon vieux ».