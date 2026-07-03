Cyclisme - Tour de France : Le nouveau coup de malice de Pogacar...

Alexandre Higounet

A l'occasion de la conférence de presse organisée avant le Grand Départ à Barcelone, Tadej Pogacar a clairement insisté sur la possibilité que son lieutenant Isaac Del Toro, vainqueur du Tour Auvergne-Rhône Alpes il y a trois semaines, gagne le Tour de France. Une insistance qui ne doit rien au hasard, et ouvre assurément certaines spéculations...

A quelques heures du Grand Départ du Tour de France, qui se tient cette année du côté de Barcelone, Tadej Pogacar s'est exprimé en conférence de presse. Il a notamment répondu aux questions concernant sa rivalité avec Jonas Vingegaard pour le maillot jaune, et la réponse du double champion du monde slovène a pu surprendre légèrement.

Il met Isaac Del Toro en avant comme un des favoris pour le maillot jaune... Pogacar a ainsi lancé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Je crois qu'il y a pas mal de coureurs ici capables de viser la victoire. Comme celui qui est à mes côtés (à savoir son lieutenant au sein de l'équipe UAE Team Emirates, Isaac Del Toro). Mais la rivalité entre Jonas et moi ces dernières années a été spectaculaire, je dirais. Je pense - et j'espère - qu'elle va se poursuivre encore quelques années. Nous verrons bien. Je crois que nous nous poussons mutuellement vers de nouveaux sommets chaque année. Nous verrons donc jusqu'où nous irons cette fois-ci ».