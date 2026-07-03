Cyclisme - Tour de France : Le nouveau coup de malice de Pogacar...

A l'occasion de la conférence de presse organisée avant le Grand Départ à Barcelone, Tadej Pogacar a clairement insisté sur la possibilité que son lieutenant Isaac Del Toro, vainqueur du Tour Auvergne-Rhône Alpes il y a trois semaines, gagne le Tour de France. Une insistance qui ne doit rien au hasard, et ouvre assurément certaines spéculations...
A quelques heures du Grand Départ du Tour de France, qui se tient cette année du côté de Barcelone, Tadej Pogacar s'est exprimé en conférence de presse. Il a notamment répondu aux questions concernant sa rivalité avec Jonas Vingegaard pour le maillot jaune, et la réponse du double champion du monde slovène a pu surprendre légèrement.
Il met Isaac Del Toro en avant comme un des favoris pour le maillot jaune...
Pogacar a ainsi lancé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Je crois qu'il y a pas mal de coureurs ici capables de viser la victoire. Comme celui qui est à mes côtés (à savoir son lieutenant au sein de l'équipe UAE Team Emirates, Isaac Del Toro). Mais la rivalité entre Jonas et moi ces dernières années a été spectaculaire, je dirais. Je pense - et j'espère - qu'elle va se poursuivre encore quelques années. Nous verrons bien. Je crois que nous nous poussons mutuellement vers de nouveaux sommets chaque année. Nous verrons donc jusqu'où nous irons cette fois-ci ».
L'objectif de Pogacar ? Rendre l'équipe UAE moins lisible...
A plusieurs reprises au cours de l'interview, Pogacar a mis en avant le fait qu'Isaac Del Toro pouvait remporter le Tour de France, laissant deviner plusieurs tactiques possibles au sein du Team UAE : « Qu'est-ce que je peux souhaiter à Isaac pour les semaines à venir ? Qu'il gagne le Tour de France. Isaac est un membre très important de cette équipe. Nous visons la victoire sur le Tour de France et nous allons tout faire pour y parvenir. Ce ne sera pas une course facile, mais nous disposons de nombreuses options tactiques. Je pense que nous avons eu une excellente équipe tout au long de ces années. Je ne dirais jamais que nous avons eu une mauvaise équipe. Cette année, je pense que le niveau est sensiblement le même que l'an dernier ». En mettant en avant le nom d'Isaac Del Toro, Pogacar n'agit pas par hasard : il souhaite ouvrir dans la réflexion de ses adversaires l'idée que le jeune Mexicain pourrait lui aussi l'emporter et qu'il n'est pas le seul leader potentiel de l'équipe. Et ainsi insinuer le doute dans leur esprit. De quoi laisser penser que Del Toro pourrait être projeté à l'avant justement pour éviter aux UAE d'être trop lisibles...