Rugby

Rugby : Sergio Parisse ne verra pas le Tournoi des 6 Nations 2022 !

Publié le 3 mars 2022 à 18h35 par A.C.

Véritable icône du rugby italien, Sergio Parisse ne reviendra pas à l’occasion de ce Tournoi des 6 Nations, préférant aider le RCT en Top 14.

C’est devenu un véritable serpent de mer en Italie. Avant chaque rencontre de la Squadra Azzurra, l’hypothèse d’un retour de Sergio Parisse prend forme. Début février, le troisième-ligne du RCT répondait ainsi une nouvelle fois aux questions sur un éventuel retour en Italie, à l’occasion du Tournoi des 6 Nations 2022. « Je suis en contact avec le sélectionneur mais il n'y a pas de plan » avait expliqué Parisse, au micro de RMC Sport . « L'équipe prime. Si les conditions sont bonnes, ce sera avec plaisir ». Il n’était finalement pas présent lors des trois premières journées de la compétition et ne devrait carrément pas y participer, alors qu’il reste encore deux rencontres.

« J'ai décidé de rester à Toulon parce qu'on a des matchs importants pour le club »