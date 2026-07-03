Yan Diomandé au PSG : Un ancien joueur valide totalement !

Convoité par les grands clubs européens, Yan Diomandé aurait choisi de rejoindre le PSG cet été, malgré l'intérêt insistant de Liverpool. Le transfert est toutefois loin d'être acquis puisqu'il faudra convaincre le RB Leipzig de lâcher son ailier. Néanmoins, Salomon Kalou valide le choix de son compatriote de rejoindre le PSG.
C'est le feuilleton du moment sur le mercato. Convoité par nombreux grands clubs européens, Yan Diomandé aurait finalement opté pour une signature au PSG malgré l'intérêt de Liverpool. Mais encore faut-il trouver un accord avec le RB Leipzig qui se montre intransigeant concernant ses exigences pour son ailier ivoirien. Néanmoins, Salomon Kalou, ancien international ivoirien et frère de l'ancien joueur du PSG Bonaventure Kalou, estime que son compatriote fait le bon choix en optant pour le club parisien.
Salomon Kalou valide le choix de Yan Diomandé
« Je pense qu’il a quelque chose de spécial : malgré son jeune âge, il fait déjà preuve d’une grande assurance. On voit bien qu’il a pleinement confiance en ses capacités sur le terrain. Je pense que s’il fait ce choix – celui de rejoindre le PSG –, c’est qu’il y a une raison derrière. Le PSG est une équipe qui remporte tout en ce moment, alors pourquoi pas, s’il souhaite intégrer une équipe qui gagne tout ? », demande-t-il au micro d'ESPN avant de poursuivre.
«Le PSG est une équipe qui remporte tout en ce moment»
« Si vous me demandez, entre la Premier League et la Ligue 1, où un joueur peut le mieux s’épanouir, je dirais la Premier League – mais le Paris-Saint-Germain est un club de premier plan et une équipe capable de tout gagner. La confiance qu’il a en lui montre déjà qu’il a compris que s’il veut faire partie des meilleurs, il doit le prouver. C’est ce qu’il fait actuellement pour la Côte d’Ivoire, nous sommes donc heureux et fiers de ce que nous accomplissons pour notre pays », ajoute Salomon Kalou.