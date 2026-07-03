Yan Diomandé au PSG : Un ancien joueur valide totalement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoité par les grands clubs européens, Yan Diomandé aurait choisi de rejoindre le PSG cet été, malgré l'intérêt insistant de Liverpool. Le transfert est toutefois loin d'être acquis puisqu'il faudra convaincre le RB Leipzig de lâcher son ailier. Néanmoins, Salomon Kalou valide le choix de son compatriote de rejoindre le PSG.

C'est le feuilleton du moment sur le mercato. Convoité par nombreux grands clubs européens, Yan Diomandé aurait finalement opté pour une signature au PSG malgré l'intérêt de Liverpool. Mais encore faut-il trouver un accord avec le RB Leipzig qui se montre intransigeant concernant ses exigences pour son ailier ivoirien. Néanmoins, Salomon Kalou, ancien international ivoirien et frère de l'ancien joueur du PSG Bonaventure Kalou, estime que son compatriote fait le bon choix en optant pour le club parisien.

Salomon Kalou valide le choix de Yan Diomandé « Je pense qu’il a quelque chose de spécial : malgré son jeune âge, il fait déjà preuve d’une grande assurance. On voit bien qu’il a pleinement confiance en ses capacités sur le terrain. Je pense que s’il fait ce choix – celui de rejoindre le PSG –, c’est qu’il y a une raison derrière. Le PSG est une équipe qui remporte tout en ce moment, alors pourquoi pas, s’il souhaite intégrer une équipe qui gagne tout ? », demande-t-il au micro d'ESPN avant de poursuivre.