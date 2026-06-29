Walid Acherchour annonce un mercato de folie au PSG : «Le projet m’excite terriblement»

Depuis quelques heures, le PSG semble avoir donné un coup d'accélérateur à son mercato. Plusieurs départs semblent ainsi quasiment bouclés et le club de la capitale a déjà identifiés les remplaçants potentiels. Un projet qui plait grandement à Walid Acherchour.
Après un mois de juin assez calme, tout s'accélère sur le mercato du PSG. En effet, trois départs semblent quasiment actés à savoir ceux de Gonçalo Ramos (AC Milan), Lee Kang-In (Atlético de Madrid) et Randal Kolo Muani (Juventus). Et cela a permis aux Parisiens d'activer certains dossiers pour remplacer les partants. Dans cette optique, Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Eli Junior Kroupi (Bournemouth) pour rejoindre le PSG. La stratégique qui consiste à miser sur les plus grands talents du football français se poursuit. Et cette politique sur le mercato enthousiasme Walid Acherchour, qui attend la suite avec impatience.
Acherchour s'enflamme pour le mercato du PSG
« Qu’est-ce qu’il se passe au PSG ? Ils vont vendre Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid pour 40 ou 50 minimum je pense. Ils vont vendre Gonçalo Ramos 80M€. Et donc, ils vont prendre Akliouche et un attaquant type Eli Junior Kroupi ou Yan Diomandé. Gonçalo Ramos, c’est très bien vendu ! », lance-t-il sur sa chaîne Twitch Chez Wawa avant d'en rajouter une couche.
«Je suis comme un dingue»
« Derrière, tu vas prendre un chèque énorme pour aller chercher Eli Junior Kroupi ou Yan Diomandé. Et là, tu vas faire Akliouche pour Kang-In Lee. J’aime bien Kang-In Lee, mais excusez moi, il n’y a pas photo avec Akliouche. Qu’est-ce que sont en train de nous concocter Luis Campos et Luis Enrique ? Si tu fais Kroupi pour Ramos et Akliouche pour Kang-In Lee, et que tu gardes tout le monde, je suis sur les fesses. Le projet jeunes cracks français m’excite terriblement. Je suis comme un dingue », ajoute Walid Acherchour.