Walid Acherchour annonce un mercato de folie au PSG : «Le projet m’excite terriblement»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques heures, le PSG semble avoir donné un coup d'accélérateur à son mercato. Plusieurs départs semblent ainsi quasiment bouclés et le club de la capitale a déjà identifiés les remplaçants potentiels. Un projet qui plait grandement à Walid Acherchour.

Après un mois de juin assez calme, tout s'accélère sur le mercato du PSG. En effet, trois départs semblent quasiment actés à savoir ceux de Gonçalo Ramos (AC Milan), Lee Kang-In (Atlético de Madrid) et Randal Kolo Muani (Juventus). Et cela a permis aux Parisiens d'activer certains dossiers pour remplacer les partants. Dans cette optique, Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Eli Junior Kroupi (Bournemouth) pour rejoindre le PSG. La stratégique qui consiste à miser sur les plus grands talents du football français se poursuit. Et cette politique sur le mercato enthousiasme Walid Acherchour, qui attend la suite avec impatience.

Acherchour s'enflamme pour le mercato du PSG « Qu’est-ce qu’il se passe au PSG ? Ils vont vendre Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid pour 40 ou 50 minimum je pense. Ils vont vendre Gonçalo Ramos 80M€. Et donc, ils vont prendre Akliouche et un attaquant type Eli Junior Kroupi ou Yan Diomandé. Gonçalo Ramos, c’est très bien vendu ! », lance-t-il sur sa chaîne Twitch Chez Wawa avant d'en rajouter une couche.