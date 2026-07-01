Un attaquant «pète le feu cette année» : Il veut signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif en coulisses, le PSG espère bien renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, la piste menant à Yan Diomandé prend de l’ampleur. Et pour Walid Acherchour, ce serait un énorme coup réalisé par les Parisiens.

Il semblerait que le PSG ait décidé d'accélérer sur le mercato pour renforcer son effectif. Plusieurs pistes circulent ces dernières heures à commencer par celle menant à Yan Diomandé. Très convoité, l'ailier du RB Leipzig aurait décidé de rejoindre le PSG. Et pour Walid Acherchour, ce serait un énorme coup.

Diomandé, le gros transfert du PSG ? « Le PSG est "the place to be" pour les jeunes joueurs aujourd'hui. Malgré la concurrence de Liverpool ou d'autres équipes, Yan Diomandé qui pète le feu cette année et qui fait un début de Coupe du monde incroyable : il veut aller au PSG. Être entraîné par Luis Enrique, jouer dans la meilleure équipe d'Europe. Et ça, c'est quand même un plus énorme pour le PSG pour négocier », lâche-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.