Un attaquant «pète le feu cette année» : Il veut signer au PSG !

Très actif en coulisses, le PSG espère bien renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, la piste menant à Yan Diomandé prend de l’ampleur. Et pour Walid Acherchour, ce serait un énorme coup réalisé par les Parisiens.
Il semblerait que le PSG ait décidé d'accélérer sur le mercato pour renforcer son effectif. Plusieurs pistes circulent ces dernières heures à commencer par celle menant à Yan Diomandé. Très convoité, l'ailier du RB Leipzig aurait décidé de rejoindre le PSG. Et pour Walid Acherchour, ce serait un énorme coup.
Diomandé, le gros transfert du PSG ?
« Le PSG est "the place to be" pour les jeunes joueurs aujourd'hui. Malgré la concurrence de Liverpool ou d'autres équipes, Yan Diomandé qui pète le feu cette année et qui fait un début de Coupe du monde incroyable : il veut aller au PSG. Être entraîné par Luis Enrique, jouer dans la meilleure équipe d'Europe. Et ça, c'est quand même un plus énorme pour le PSG pour négocier », lâche-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.
«Yan Diomandé pète le feu cette année et fait un début de Coupe du monde incroyable»
Encore faut-il convaincre le RB Leipzig de lâcher son ailier, ce qui ne sera pas simple à en croire la déclaration de son directeur sportif Marcel Schäfer. « Notre intention est claire : Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine. Et nous ne transigerons pas là-dessus ! Nous connaissons sa valeur. Certes, si Yan continue sur cette lancée, le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année. En principe, nous avons un contrat de quatre ans et nous gardons la main. Ces développements actuels sont donc avant tout une reconnaissance de ses performances. Ni plus, ni moins. Et si nous ne trouvons pas de solution, eh bien tant pis, mais il lui reste quatre ans de contrat. Je le répète donc : Yan Diomandé restera un joueur de Leipzig », a-t-il lâché dans les colonnes de BILD.