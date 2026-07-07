Transfert d’un phénomène : Le PSG va vivre le feuilleton de l’été ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le mercato du PSG pourrait être animé, notamment dans le sens des départs. Barré par la concurrence offensive mise en place par Luis Enrique, Ibrahim Mbaye lui, aimerait quitter le club parisien. Si plusieurs formations anglaises sont déjà intéressées, le club de la capitale pourrait vivre un véritable feuilleton concernant le Sénégalais de 18 ans.

Le PSG pourrait se séparer de plusieurs joueurs cet été. Alors que Gonçalo Ramos a été vendu à l’AC Milan contre 74M€, que Kang-In Lee se dirige vers l’Atlético de Madrid, et que Randal Kolo Muani pourrait partir vers la Juventus, certains joueurs se posent des questions sur leur avenir à Paris. Si Bradley Barcola pourrait être un dossier à suivre de près dans les prochaines semaines, les dirigeants franciliens vont également devoir gérer le cas d’Ibrahim Mbaye.

Ibrahim Mbaye veut quitter le PSG Lancé dans le grand bain par Luis Enrique en 2024, l’international Sénégalais de 18 ans aurait des envies d’ailleurs. A en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato, Ibrahim Mbaye aurait envie de quitter le PSG cet été, malgré son entourage qui de son côté, estime qu’il est préférable qu’il poursuivre sa carrière au sein du club parisien… Quoi qu’il en soit, le numéro 49 parisien ne manque pas de prétendants sur cette fenêtre de mercato.