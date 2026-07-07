Transfert d’un phénomène : Le PSG va vivre le feuilleton de l’été ?

Cet été, le mercato du PSG pourrait être animé, notamment dans le sens des départs. Barré par la concurrence offensive mise en place par Luis Enrique, Ibrahim Mbaye lui, aimerait quitter le club parisien. Si plusieurs formations anglaises sont déjà intéressées, le club de la capitale pourrait vivre un véritable feuilleton concernant le Sénégalais de 18 ans.
Le PSG pourrait se séparer de plusieurs joueurs cet été. Alors que Gonçalo Ramos a été vendu à l’AC Milan contre 74M€, que Kang-In Lee se dirige vers l’Atlético de Madrid, et que Randal Kolo Muani pourrait partir vers la Juventus, certains joueurs se posent des questions sur leur avenir à Paris. Si Bradley Barcola pourrait être un dossier à suivre de près dans les prochaines semaines, les dirigeants franciliens vont également devoir gérer le cas d’Ibrahim Mbaye.
Ibrahim Mbaye veut quitter le PSG
Lancé dans le grand bain par Luis Enrique en 2024, l’international Sénégalais de 18 ans aurait des envies d’ailleurs. A en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato, Ibrahim Mbaye aurait envie de quitter le PSG cet été, malgré son entourage qui de son côté, estime qu’il est préférable qu’il poursuivre sa carrière au sein du club parisien… Quoi qu’il en soit, le numéro 49 parisien ne manque pas de prétendants sur cette fenêtre de mercato.
Tottenham et Aston Villa veulent recruter le Sénégalais cet été
En effet, le média indique que deux clubs importants de Premier League se sont d’ores et déjà positionné pour accueillir Ibrahim Mbaye cet été. Tottenham, très ambitieux sur ce mercato estival aimerait le recruter. Valorisé à déjà 30M€, le Sénégalais a également tapé dans l’œil d’Aston Villa, et ce depuis plusieurs mois déjà. Surtout, Foot Mercato indique que l’avenir de l’ailier né en 2008 pourrait rapidement devenir l’un des gros feuilletons de l’été du côté du PSG, dont la position dans ce dossier reste encore incertaine…