Mercato - «Il ne cache plus ses envies d’ailleurs» : Un joueur veut quitter le PSG cet été !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Double champion d’Europe en titre, le PSG dispose d’un effectif conséquent. Forcément, tout le monde ne peut pas jouer, et certains joueurs sont en manque de temps de jeu. C’est notamment le cas du jeune Ibrahim Mbaye (18 ans). Convoité à l’étranger, l’international Sénégalais ne cacherait plus en interne ses envies de départ.

Le PSG devrait connaître un mercato estival animé. Après avoir bouclé le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le club parisien est sur le point de finaliser ceux de Kang-In Lee et de Randal Kolo Muani. Avec un effectif conséquent, Luis Enrique va tenter de le dégraisser légèrement afin de ne pas empiler les joueurs. Et alors que le club de la capitale devrait renforcer son secteur offensif avec les potentielles arrivées de Yan Diomandé et de Maghnes Akliouche, la situation d’Ibrahim Mbaye pourrait se détériorer.

Ibrahim Mbaye songe à quitter le PSG A en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato, en interne, l’ailier sénégalais ne cache plus les envies d’un départ cet été. Ibrahim Mbaye aurait envie de glaner davantage de temps de jeu. Cependant, comme l’indique le média, l’entourage du crack né en 2008 est cependant réticent à l’idée de le voir quitter le PSG. Plusieurs clubs de Premier League comme Tottenham et Aston Villa se sont d’ores et déjà positionnés afin de l’attirer…