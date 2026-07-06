Mercato - «Il ne cache plus ses envies d’ailleurs» : Un joueur veut quitter le PSG cet été !

Double champion d’Europe en titre, le PSG dispose d’un effectif conséquent. Forcément, tout le monde ne peut pas jouer, et certains joueurs sont en manque de temps de jeu. C’est notamment le cas du jeune Ibrahim Mbaye (18 ans). Convoité à l’étranger, l’international Sénégalais ne cacherait plus en interne ses envies de départ.
Le PSG devrait connaître un mercato estival animé. Après avoir bouclé le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le club parisien est sur le point de finaliser ceux de Kang-In Lee et de Randal Kolo Muani. Avec un effectif conséquent, Luis Enrique va tenter de le dégraisser légèrement afin de ne pas empiler les joueurs. Et alors que le club de la capitale devrait renforcer son secteur offensif avec les potentielles arrivées de Yan Diomandé et de Maghnes Akliouche, la situation d’Ibrahim Mbaye pourrait se détériorer.
Ibrahim Mbaye songe à quitter le PSG
A en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato, en interne, l’ailier sénégalais ne cache plus les envies d’un départ cet été. Ibrahim Mbaye aurait envie de glaner davantage de temps de jeu. Cependant, comme l’indique le média, l’entourage du crack né en 2008 est cependant réticent à l’idée de le voir quitter le PSG. Plusieurs clubs de Premier League comme Tottenham et Aston Villa se sont d’ores et déjà positionnés afin de l’attirer…
Luis Enrique le laissera-t-il partir ?
Reste désormais à connaître la position du PSG et de Luis Enrique sur ce dossier Mbaye. Mais comme annoncé par le coach espagnol, le club ne veut pas de joueur n’étant pas totalement impliqués dans le projet : « Si un joueur hésite à venir au PSG, nous ne le voulons pas. C'est aussi simple que ça. Nous voulons des joueurs qui sentent qu'ils viennent à Paris pour écrire l'histoire. Nous voulons des joueurs qui ont faim, qui ont envie de venir. Si tu as des doutes entre le PSG et un autre club, nous ne voulons pas de toi. C'est très simple et nous l'avons dit aux joueurs. » Nul doute que cette idée s’applique également aux joueurs de l’effectif actuel…