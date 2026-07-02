Transfert de Yan Diomandé : Une première annonce sur le prix que le PSG va payer

Après deux victoires en Ligue des Champions, le PSG vise désormais le triplé et pour y arriver, le club de la capitale compte se renforcer cet été. Aux dernières nouvelles, la formation parisienne aurait trouvé un accord avec Yan Diomandé. Reste maintenant à en faire de même avec Leipzig, mais ça ne s'annonce pas simple étant donné les demandes du club allemand. Et voilà que du côté du PSG, on ne serait pas vraiment prêt à faire des folies pour Diomandé.
Le PSG tiendrait-il sa première recrue de l'été ? La saison prochaine, Luis Enrique pourrait bien compter sur une nouvelle arme offensive en la personne de Yan Diomandé. Auteur d'une saison remarquée avec Leipzig, l'Ivoirien a tapé dans l'oeil des plus grands clubs européens. Et voilà qu'aux dernières nouvelles, il se serait donc mis d'accord avec le PSG. Mais voilà qu'après convaincu Diomandé, la direction parisienne doit trouver un terrain d'entente avec le club allemand, qui ne compte clairement pas brader le joueur de 19 ans.
« Paris souhaite rester dans une grille cohérente »
Du côté de Leipzig, on ne voudrait pas se séparer de Yan Diomandé, à moins d'une offre XXL. Alors qu'il a pu être question d'un transfert à hauteur de 140M€, voilà que le PSG n'ira pas jusqu'à ce montant. Au micro de l'After Foot sur RMC, Fabrice Hawkins a expliqué à propos de ce dossier Diomandé : « Ça y est, les deux parties ont trouvé un accord. C’est la première étape avant la négociation club-club. Parfois, certains clubs trouvent intéressant d’aller négocier avec un autre club sans l’accord du joueur, c’est notamment le cas de Liverpool sur ce dossier. Le PSG a d’abord préféré s’entendre avec le joueur autour d’un contrat de 5 ans. Liverpool est légèrement écarté de ce dossier, maintenant, charge aux dirigeants du PSG de trouver un accord total avec Leipzig ce qui ne va pas être totalement facile. Les Allemands tiennent à leur joueur, ils ont essayé de le prolonger, ils aimeraient le garder la saison prochaine. Les plans du joueur sont autres, l’Ivoirien souhaite rejoindre le PSG. Le prix du joueur, on ne sait pas vraiment ce qu’il en est pour le moment. On a entendu des prix autour de 130-140M€ demandés par Leipzig. Je peux vous dire tout de suite que Paris ne paiera pas ce montant, Paris souhaite rester dans une grille cohérente ».
« Leipzig veut vraiment beaucoup »
Pas question donc de faire une folie pour le PSG concernant le transfert de Yan Diomandé. « Ça peut monter à combien ? C’est dur à dire mais je vois mal au-delà de 110-120 bonus compris. Et ce serait déjà énormissime. Je vois le PSG monter au-dessus, mais Leipzig veut vraiment beaucoup », a également précisé Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC.