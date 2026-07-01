Transfert de Yan Diomandé : Le PSG se fait calmer dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques heures, la feuilleton Yan Diomandé a pris une nouvelle ampleur. Et pour cause, l’ailier ivoirien, très convoité sur le mercato, aurait choisi de rejoindre le PSG. Néanmoins, le RB Leipzig ne l’entend pas du tout de cette oreille.

Auteur d'un début de Coupe du monde très réussi, dans la lignée de sa saison avec le RB Leipzig, Yan Diomandé est très convoité. Mais alors qu'il est la priorité de Liverpool, l'ailier ivoirien aurait choisi de rejoindre le PSG ce qui le rapproche d'un transfert avec les doubles champions d'Europe en titre. Cependant, Marcel Schäfer, directeur sportif du club allemand, refroidit les Parisiens.

Leipzig rembarre le PSG pour Diomandé « Notre intention est claire : Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine. Et nous ne transigerons pas là-dessus ! Nous connaissons sa valeur. Certes, si Yan continue sur cette lancée, le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année. En principe, nous avons un contrat de quatre ans et nous gardons la main. Ces développements actuels sont donc avant tout une reconnaissance de ses performances. Ni plus, ni moins. Et si nous ne trouvons pas de solution, eh bien tant pis, mais il lui reste quatre ans de contrat. Je le répète donc : Yan Diomandé restera un joueur de Leipzig », confie-t-il dans les colonnes de BILD.