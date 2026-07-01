Transfert de Yan Diomandé : Le PSG se fait calmer dans la presse !

Depuis quelques heures, la feuilleton Yan Diomandé a pris une nouvelle ampleur. Et pour cause, l’ailier ivoirien, très convoité sur le mercato, aurait choisi de rejoindre le PSG. Néanmoins, le RB Leipzig ne l’entend pas du tout de cette oreille.
Auteur d'un début de Coupe du monde très réussi, dans la lignée de sa saison avec le RB Leipzig, Yan Diomandé est très convoité. Mais alors qu'il est la priorité de Liverpool, l'ailier ivoirien aurait choisi de rejoindre le PSG ce qui le rapproche d'un transfert avec les doubles champions d'Europe en titre. Cependant, Marcel Schäfer, directeur sportif du club allemand, refroidit les Parisiens.
Leipzig rembarre le PSG pour Diomandé
« Notre intention est claire : Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine. Et nous ne transigerons pas là-dessus ! Nous connaissons sa valeur. Certes, si Yan continue sur cette lancée, le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année. En principe, nous avons un contrat de quatre ans et nous gardons la main. Ces développements actuels sont donc avant tout une reconnaissance de ses performances. Ni plus, ni moins. Et si nous ne trouvons pas de solution, eh bien tant pis, mais il lui reste quatre ans de contrat. Je le répète donc : Yan Diomandé restera un joueur de Leipzig », confie-t-il dans les colonnes de BILD.
«Notre intention est claire : Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine»
De son côté, Yan Diomandé s’est montré beaucoup plus évasif en conférence de presse au sujet de son avenir : « Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information. Je ne veux pas parler de ça, même avec mon agent parce que c’est une chance de jouer une Coupe du Monde, c’est tous les quatre ans, donc il faut en profiter. Je veux faire l’histoire avec mon pays, et donner le meilleur de moi-même. Mon rêve est de jouer pour mon pays. Je n’ai plus Instagram, je n’ai pas TikTok. Je ne peux rien voir. J’ai un agent qui va s’occuper du reste. Pour moi, le plus important c’est d’être focalisé sur la Coupe du Monde et faire l’histoire ».