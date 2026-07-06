Transfert de Greenwood : Voilà pourquoi ça bloque pour son départ de l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mason Greenwood va plier bagage. C'est le refrain de ces dernières semaines dans la presse. L'attaquant anglais de 24 ans doit être vendu à la Roma qui est son principal prétendant depuis le début du mercato. Le feuilleton n'a cependant toujours pas trouvé son épilogue. Et ce, pour une raison précise expliquée par le journaliste Matteo Moretto.

Après seulement deux saisons passées dans la cité phocéenne, Mason Greenwood est destiné à quitter l'Olympique de Marseille. Le meilleur buteur des deux derniers exercices du club marseillais permettra à la nouvelle direction de renflouer ses caisses par le biais d'une vente, l'OM affichant des dettes de 157M€ depuis la signature de l'accord de règlement avec l'UEFA en 2022. Greenwood comme Igor Paixao et d'autres joueurs dotés d'une belle valeur marchande est poussé vers la sortie.

«Greenwood à 100% il part» Mohamed Henni s'est récemment montré cash lors d'un live pour le Winamax FC : Mason Greenwood va prendre la porte, c'est acté en coulisses depuis quelques semaines. « Ce que je pense du mercato de l’OM ? Balerdi il reste, Medina il reste. Greenwood à 100% il part. Pour la première fois je ne mens pas, vraiment. Cela fait un mois que j’ai l’info et je ne l’avais jamais dit, ce sont des gens au cœur de l’OM qui me l’ont dit. Medina sera le cœur du projet, Balerdi je pense qu’il va rester. Ce n’est pas un chouchou des supporters, mais ça l’est au club. Ils aiment bien Aubameyang, Amine Gouiri, ce sont des joueurs qu’ils comptent garder. Hojbjerg va partir, Paixao il y a de grandes chances qu’il parte et j’ai le seum. Paixao c’est quasi impossible qu’il reste et Greenwood, il y a 0 chance qu’il reste ». D'ailleurs, La Provence révélait que il y a quelques semaines que Mason Greenwood aurait déjà rendu les clés de son domicile situé près d'Aix-en-Province.