Transfert de Bradley Barcola : Le PSG a pris sa décision !

Axel Cornic

Actuellement à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Bradley Barcola devra tôt ou tard régler son avenir. Le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain va en effet jusqu’en juin 2028 et pour le moment il ne semble pas vraiment vouloir prolonger, avec notamment plusieurs cadors de Premier League qui lui feraient les yeux doux.

Après la première Ligue des Champions, Luis Enrique a réussi à garder un groupe inchangé, avec seulement quelques modifications à certains postes. Mais il n’arrivera pas à le faire une deuxième fois de suite, avec Gonçalo Ramos et Kang-in Lee qui ont déjà quitté le PSG pour rejoindre respectivement l’AC Milan et l’Atlético de Madrid.

Barcola prêt à quitter le PSG ? Ce n’est pas fini, puisque d’autres stars pourraient faire leurs valises et c’est notamment le cas de Bradley Barcola, qui n’a plus que deux ans de contrat avec le club parisien. L'avenir de l’international français fait énormément parler et cela a également été le cas à la Coupe du monde 2026. Lors d’une conférence de presse, il a été questionné sur un possible départ du PSG et le principal intéressé a préféré botter en touche, ce qui n’annonce rien de bon pour la suite.