Transfert de Bradley Barcola : Le PSG a pris sa décision !

Actuellement à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Bradley Barcola devra tôt ou tard régler son avenir. Le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain va en effet jusqu’en juin 2028 et pour le moment il ne semble pas vraiment vouloir prolonger, avec notamment plusieurs cadors de Premier League qui lui feraient les yeux doux.
Après la première Ligue des Champions, Luis Enrique a réussi à garder un groupe inchangé, avec seulement quelques modifications à certains postes. Mais il n’arrivera pas à le faire une deuxième fois de suite, avec Gonçalo Ramos et Kang-in Lee qui ont déjà quitté le PSG pour rejoindre respectivement l’AC Milan et l’Atlético de Madrid.
Barcola prêt à quitter le PSG ?
Ce n’est pas fini, puisque d’autres stars pourraient faire leurs valises et c’est notamment le cas de Bradley Barcola, qui n’a plus que deux ans de contrat avec le club parisien. L'avenir de l’international français fait énormément parler et cela a également été le cas à la Coupe du monde 2026. Lors d’une conférence de presse, il a été questionné sur un possible départ du PSG et le principal intéressé a préféré botter en touche, ce qui n’annonce rien de bon pour la suite.
Rendez-vous pris après la Coupe du monde
D’après les informations de L’Equipe, l’avenir de Barcola est bien sujet à discussion au sein du club parisien. Pour les dirigeants du club, l’ailier de 23 ans est intransférable en ce mercato estival et ils souhaiteraient même le convaincre de prolonger son contrat. Reste à savoir ce qu’en pense le joueur. Le quotidien rappelle que Gonçalo Ramos avait clairement annoncé au PSG vouloir partir et rejoindre l’AC Milan, mais pour l’ancien de l’OL les discussions auraient été remises à après la Coupe du monde 2026, qui pourrait se terminer au mieux le 19 juillet prochain... si l’équipe de France va jusqu’en finale.