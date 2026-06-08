Transfert à l’OM : Voilà le joueur parfait pour Genesio, «à condition que Greenwood parte...»

Entre l’OM et Mason Greenwood, la fin de l’histoire semble être inévitable au vu des problèmes financiers rencontrés par le club marseillais. Si l’Anglais était bel et bien vendu pendant le mercato afin de renflouer les caisses phocéennes, un joueur au profil parfait pour le futur entraîneur Bruno Genesio a été proposé par Benoît Trémoulinas.
A l’Olympique de Marseille, l’heure semble être aux grandes manœuvres à l’approche de l’ouverture du mercato estival (15 juin - 1er septembre). L’OM affiche des pertes nettes de 157M€ depuis 2022 et la signature de « l’accord de règlement » avec l’UEFA. Une situation critique sur le plan financier qui pourrait engendrer une vague de ventes afin de rééquilibrer les comptes, mais surtout une exclusion du club phocéen pour la prochaine campagne de Ligue Europa.
«A condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM»
Il est question d’un départ de Mason Greenwood depuis plusieurs jours avec un éventuel transfert du côté de la Roma pour l’attaquant anglais. Si jamais cette éventualité venait à voir le jour, l’Olympique de Marseille devrait faire tapis sur Ilan Kebbal d’après Benoît Trémoulinas. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux reconverti consultant pour la chaîne L’Equipe et intervenant par moments pour le Winamax FC, l’ex-latéral gauche français a tenu le discours suivant dans le programme : Le Jeu du DS sur le WFC. « Ilan Kebbal, je ne pense pas qu’il coûte très très cher. A mon avis, à moins de 10M€, tu peux l’avoir. A condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM ».
«Avec un entraîneur comme Bruno Genesio, il peut le faire franchir des paliers car c’est un formidable joueur»
« C’est techniquement très fort, capable de fulgurances, mais c’est aussi quelqu’un qui peut faire les efforts et avec un entraîneur comme Bruno Genesio, il peut le faire franchir des paliers car c’est un formidable joueur. Pour moi, c’est un joueur qui collerait bien à l’OM, de par sa mentalité, son talent », a conclu Benoît Trémoulinas dans cette émission spéciale Marseille aux côtés de Thomas Bonnavent, Elton Mokolo et Yannis Yemmi. Le retour de l’enfant du pays va-t-il avoir lieu ou Kebbal continuera au Paris FC ?