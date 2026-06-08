Transfert à l’OM : Voilà le joueur parfait pour Genesio, «à condition que Greenwood parte...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l’OM et Mason Greenwood, la fin de l’histoire semble être inévitable au vu des problèmes financiers rencontrés par le club marseillais. Si l’Anglais était bel et bien vendu pendant le mercato afin de renflouer les caisses phocéennes, un joueur au profil parfait pour le futur entraîneur Bruno Genesio a été proposé par Benoît Trémoulinas.

A l’Olympique de Marseille, l’heure semble être aux grandes manœuvres à l’approche de l’ouverture du mercato estival (15 juin - 1er septembre). L’OM affiche des pertes nettes de 157M€ depuis 2022 et la signature de « l’accord de règlement » avec l’UEFA. Une situation critique sur le plan financier qui pourrait engendrer une vague de ventes afin de rééquilibrer les comptes, mais surtout une exclusion du club phocéen pour la prochaine campagne de Ligue Europa.

«A condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM» Il est question d’un départ de Mason Greenwood depuis plusieurs jours avec un éventuel transfert du côté de la Roma pour l’attaquant anglais. Si jamais cette éventualité venait à voir le jour, l’Olympique de Marseille devrait faire tapis sur Ilan Kebbal d’après Benoît Trémoulinas. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux reconverti consultant pour la chaîne L’Equipe et intervenant par moments pour le Winamax FC, l’ex-latéral gauche français a tenu le discours suivant dans le programme : Le Jeu du DS sur le WFC. « Ilan Kebbal, je ne pense pas qu’il coûte très très cher. A mon avis, à moins de 10M€, tu peux l’avoir. A condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM ».