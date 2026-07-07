Transfert à 75M€ : Le PSG réalise un coup de génie sur le mercato !

Depuis l’ouverture du mercato, le PSG n’a bouclé qu’un seul transfert à savoir celui de Gonçalo Ramos qui s’est engagé avec l’AC Milan pour environ 75M€, hors bonus. Une somme qui continue d’être commentée et qui est surtout vue comme beaucoup trop importante.
Cet été, le PSG a déjà réalisé un transfert historique en faisant de Gonçalo Ramos la deuxième vente la plus importante de son histoire. Recruté pour 75M€ hors bonus par l'AC Milan, le buteur portugais est même devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club italien. Une somme qui continue d'ailleurs d'être commentée au point que le directeur sportif Carlos Freitas, passé par plusieurs clubs portugais, se demande si c'est justifié.
Le prix de Gonçalo Ramos continue de faire parler
« Honnêtement, Ramos ne me semble pas être un joueur à 75 millions d'euros. S’il marque 20 buts en Italie, j’en serais surpris. Ramos ne me semble pas être un joueur de surface, il aime mettre la pression sur les défenseurs. Parfois, cette capacité de travail lui fait perdre un peu de lucidité au dernier moment, ce sang-froid propre à l’attaquant redoutable. Ne vous attendez pas à un Inzaghi ou à un Sheva, il sera très apprécié par ses coéquipiers et son entraîneur pour son esprit de travail », assure-t-il sur la chaîne YouTube de Carlo Pellegatti.
«Honnêtement, Ramos ne me semble pas être un joueur à 75M€»
« Quand Ramos jouait avec Schmidt au Benfica, celui-ci le faisait évoluer parmi les trois joueurs derrière l’attaquant, au centre, en raison de son engagement. C’est un joueur collectif qui va prendre de l’importance ; personne ne dira qu’il ne se donne pas à fond ou qu’il ne respecte pas les couleurs du club. Mais on lui a mis un fardeau trop lourd sur les épaules avec ces 75 millions : quand on paie une telle somme, on s’attend à un buteur redoutable dans la surface », ajoute Carlos Freitas qui salue néanmoins l’état d’esprit irréprochable de Gonçalo Ramos : « Ramos est un joueur très travailleur, doté d'un mental d'acier, qui a dû assumer le rôle difficile de remplaçant au PSG. Il a pourtant été très apprécié au sein du vestiaire. Il affiche une excellente moyenne de buts par minute jouée. Il occupe pratiquement le même rôle en équipe nationale, puisqu'il vient après Cristiano, mais toujours avec le même état d'esprit. »