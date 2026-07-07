Transfert à 75M€ : Le PSG réalise un coup de génie sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’ouverture du mercato, le PSG n’a bouclé qu’un seul transfert à savoir celui de Gonçalo Ramos qui s’est engagé avec l’AC Milan pour environ 75M€, hors bonus. Une somme qui continue d’être commentée et qui est surtout vue comme beaucoup trop importante.

Cet été, le PSG a déjà réalisé un transfert historique en faisant de Gonçalo Ramos la deuxième vente la plus importante de son histoire. Recruté pour 75M€ hors bonus par l'AC Milan, le buteur portugais est même devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club italien. Une somme qui continue d'ailleurs d'être commentée au point que le directeur sportif Carlos Freitas, passé par plusieurs clubs portugais, se demande si c'est justifié.

Le prix de Gonçalo Ramos continue de faire parler « Honnêtement, Ramos ne me semble pas être un joueur à 75 millions d'euros. S’il marque 20 buts en Italie, j’en serais surpris. Ramos ne me semble pas être un joueur de surface, il aime mettre la pression sur les défenseurs. Parfois, cette capacité de travail lui fait perdre un peu de lucidité au dernier moment, ce sang-froid propre à l’attaquant redoutable. Ne vous attendez pas à un Inzaghi ou à un Sheva, il sera très apprécié par ses coéquipiers et son entraîneur pour son esprit de travail », assure-t-il sur la chaîne YouTube de Carlo Pellegatti.