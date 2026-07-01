«Si le PSG m’appelle…» : Un champion du monde prêt à débarquer immédiatement !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur des deux dernières éditions de la Ligue des Champions, le PSG est aujourd’hui plus attractif que jamais. Difficile de dire non à l’idée de jouer au sein de l’effectif de Luis Enrique. En tout cas, si cette opportunité se présentait, Presnel Kimpembe ne dirait pas non. Parti l’été dernier du PSG pour rejoindre le Qatar, le champion du monde 2018 n’hésiterait pas à revenir si ça se présentait à lui.

Grand nom du PSG des dernières années, Presnel Kimpembe a quitté le club de la capitale l’été dernier. N’étant plus un premier choix pour Luis Enrique, le champion du monde 2018 a rejoint le Qatar. Une décision très difficile à prendre pour le titi parisien. « Dès que je finis la réunion avec le coach, je me dis que c’est la fin et que je vais devoir tourner une grosse page de ma vie », a reconnu Presnel Kimpembe pour M6.

« Ça aurait été un rêve magnifique de faire toute ma carrière au PSG » Et si Presnel Kimpembe a eu du mal à digérer ce départ du PSG, c’est parce qu’il se voyait faire toute sa carrière avec le club de la capitale. L’international français aurait bien aimé être le joueur d’un seul club. « Ça aurait été un rêve magnifique de faire toute ma carrière au PSG. Après, je n’ai pas de regret. L’idée d’être l’homme d’un seul club, c’était le but. C’était un objectif. Le PSG m’a tout donné depuis mon enfance. Je suis très heureux d’avoir fait ce parcours avec le PSG même si maintenant nos chemins se sont séparés. C’était le but et l’objectif ultime », a-t-il dit à ce sujet.