«Sa valeur a augmenté de manière extraordinaire» : Le PSG obligé de sortir un gros chèque pour son prochain transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à accélérer sur le mercato, le PSG prépare notamment l'arrivée de nouveaux joueurs dans le secteur offensif. C'est ainsi que la piste menant à Ferran Torres a pris de l'ampleur ces derniers jours. Mais depuis son but en finale de la Coupe du monde, la valeur du joueur du FC Barcelone a grimpé en flèche.

En quête d'un nouvel avant-centre afin de compenser le départ de Gonçalo Ramos, le PSG aurait décidé d'accélérer pour boucler le transfert de Ferran Torres dont le contrat au FC Barcelone s'achève en 2027. Cependant, le prix de l'international espagnol a flambé depuis qu'il a inscrit l'unique but de la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine comme le souligne le journaliste Marcos Lopez .

Le prix de Ferran Torres a flambé « Soit ils prolongent le contrat du joueur, soit ils doivent le vendre. Sa valeur a augmenté de manière extraordinaire et, si quelqu’un souhaite désormais recruter Ferran Torres, le Barça peut faire valoir qu’il tente de recruter le joueur qui a offert à l’Espagne sa deuxième étoile. Et cela a un coût. Si avant, c’était 30 ou 40 millions, aujourd’hui, c’est bien plus », estime-t-il au micro d'El Larguero sur la Cadena SER.