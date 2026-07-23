«Sa valeur a augmenté de manière extraordinaire» : Le PSG obligé de sortir un gros chèque pour son prochain transfert ?

Bien décidé à accélérer sur le mercato, le PSG prépare notamment l'arrivée de nouveaux joueurs dans le secteur offensif. C'est ainsi que la piste menant à Ferran Torres a pris de l'ampleur ces derniers jours. Mais depuis son but en finale de la Coupe du monde, la valeur du joueur du FC Barcelone a grimpé en flèche.
En quête d'un nouvel avant-centre afin de compenser le départ de Gonçalo Ramos, le PSG aurait décidé d'accélérer pour boucler le transfert de Ferran Torres dont le contrat au FC Barcelone s'achève en 2027. Cependant, le prix de l'international espagnol a flambé depuis qu'il a inscrit l'unique but de la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine comme le souligne le journaliste Marcos Lopez .
Le prix de Ferran Torres a flambé
« Soit ils prolongent le contrat du joueur, soit ils doivent le vendre. Sa valeur a augmenté de manière extraordinaire et, si quelqu’un souhaite désormais recruter Ferran Torres, le Barça peut faire valoir qu’il tente de recruter le joueur qui a offert à l’Espagne sa deuxième étoile. Et cela a un coût. Si avant, c’était 30 ou 40 millions, aujourd’hui, c’est bien plus », estime-t-il au micro d'El Larguero sur la Cadena SER.
«Si avant, c’était 30 ou 40M€, aujourd’hui, c’est bien plus»
Et d'après Andrès Onrubia, Luis Enrique devrait toutefois insister pour boucler ce transfert compte tenu du fait qu'il apprécie grandement le profil de Ferran Torres : « Il apprécie énormément sa polyvalence et, d'ailleurs, pendant cette Coupe du monde, l'entraîneur asturien et Ferran lui-même ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle Luis Enrique lui a fait savoir qu'il souhaitait compter sur lui la saison prochaine. » Enfin Nil Solà précise de son côté que le joueur « estime qu’il a été bien meilleur que Lewandowski jusqu’en janvier, mais Flick a décidé de le mettre sur le banc. Depuis lors, il est resté trois mois sans marquer. »