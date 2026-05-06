«Quel joueur aurait envie de quitter le PSG ?» : L’annonce qui rassure à l’approche du mercato estival !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain peut encore rêver d’une fin de saison parfaite avant d’aller défier le Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des champions. Le tenant du titre ne cesse d’impressionner depuis plus d’un an, de quoi lui permettre d’apparaître en position de force sur le mercato aux yeux de Safet Susic.

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain est aujourd’hui l’une des meilleures équipes du monde et peut rêver d’un incroyable doublé en Coupe d’Europe avant la demi-finale retour contre le Bayern Munich (victoire 5-4 à l’aller). Un contexte qui permet au club de la capitale de se montrer attractif sur le marché des transferts, notamment auprès de ses propres joueurs.

« Quel club est capable de proposer un projet aussi beau que celui du PSG ? » Pour Safet Susic, interrogé par Le Parisien à la veille du choc face au Bayern Munich, le PSG est en position de force pour conserver ses meilleurs éléments. « Quel joueur titulaire, aujourd’hui, aurait envie de quitter Paris ? Quel club est capable de proposer un projet aussi beau que celui du PSG ? Le PSG peut devenir une référence, comme l’était le Barça dans les années 2000-2010, s’enflamme l’ancienne gloire du club. Je trouve qu’il y a des similitudes. Le PSG n’a peut-être pas un joueur de l’envergure de Messi, mais en termes de jeu et de spectacle, il possède tous les ingrédients pour durer. »