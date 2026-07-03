PSG - Transfert de Bradley Barcola : Arsenal a trouvé mieux pour 150M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s'intéresse à Yan Diomandé, cela pourrait bien pousser au départ un certain Bradley Barcola convoité en Premier League. Mais alors que Liverpool est très intéressé, Arsenal de son côté aurait activé en plan B en la personne de Morgan Rodgers dont le transfert est estimé à 150M€.

Cet été, le PSG compte bien s'activer pour renforcer en densifiant son secteur offensif. Dans cette optique, la piste menant Yan Diomandé a pris de l'ampleur ces derniers jours puisque l'ailier ivoirien souhaiterait rejoindre le club parisien. Un transfert qui pourrait pousser au départ Bradley Barcola qui souhaite obtenir un rôle plus important. Et l'ailier français ne manquera pas de sollicitations en Premier League.

Arsenal va se tourner Morgan Rodgers « Ce que je sais sur Bradley Barcola, c’est que dire qu’il ne quittera pas le PSG et qu’il ne sera pas vendu cet été n’est pas ce qu’on me dit. Premier point : les discussions pour une prolongation au PSG sont totalement en stand-by depuis l’été dernier. Et à ce moment-là, Liverpool était déjà présent pour Barcola. Et si le PSG veut vraiment aller sur Diomandé et Akliouche, le départ de Barcola pourrait être une possibilité. Je ne vous dis pas qu’il va quitter le PSG à 100%, mais cela va demander une grosse somme d’argent et il y a plusieurs autres facteurs. Mais je ne peux pas garantir non plus qu’il restera à 100% », confie-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.