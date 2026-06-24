PSG - Transfert de Barcola : Un journaliste promet un «dénouement prochainement»

Depuis quelques semaines, l'avenir de Bradley Barcola fait parler du côté du PSG où l'ancien ailier de l'OL vivrait mal son rôle de joker de luxe dans les grands matches. Et alors que Liverpool serait notamment très intéressé, le dénouement de ce dossier serait imminent puisque le contrat de Barcola s'achève en 2028 et s'il ne prolonge pas, un départ sera alors obligatoire.
Remplaçant lors de deux finales de Ligue des champions disputées par le PSG, Bradley Barcola bénéficie certes d'un temps de jeu important, mais il n'est pas le premier choix de Luis Enrique lorsqu'il s'agit d'aligner son onze de départ dans les grands rendez-vous. Une situation qui pourrait pousser l'ancien ailier de l'OL à quitter le PSG. Liverpool est notamment intéressé. Néanmoins, le dossier semble au point mort pour le moment, et cela pourrait se poursuivre tant que la Coupe du monde est en cours. Mais le journaliste Romain Beddouk rappelle que compte tenu de l'échéance du contrat de Barcola, qui s'achève en 2028, cela pourrait toutefois s'accélérer.
Barcola, c'est imminent ?
« Le ressenti qui est le sien, ou qui lui est peut-être soufflé par ses proches, il me paraît un peu injustifié. Maintenant, il y a une réalité contractuelle. Barcola est arrivé à l'été 2023 au Paris Saint-Germain, il lui reste encore deux années de contrat. Il est dans la fenêtre temporelle pour une prolongation », assure-t-il au micro d'Ici Paris avant de poursuivre
«On va avoir un dénouement prochainement»
« S'il ne prolonge pas à Paris, pour en tirer la plus grosse somme d'indemnité de transfert, c’est maintenant. Donc on va avoir un dénouement prochainement. On va savoir si les états d'âme de Barcola sont préjudiciables au point de ne pas rester chez le double champion d'Europe. Il est hors de question de garder contre son gré un joueur qui n'épouserait pas à 100% le projet et qui ne voudrait pas forcément être là », ajoute Romain Beddouk.