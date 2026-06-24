PSG - Transfert de Barcola : Un journaliste promet un «dénouement prochainement»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, l'avenir de Bradley Barcola fait parler du côté du PSG où l'ancien ailier de l'OL vivrait mal son rôle de joker de luxe dans les grands matches. Et alors que Liverpool serait notamment très intéressé, le dénouement de ce dossier serait imminent puisque le contrat de Barcola s'achève en 2028 et s'il ne prolonge pas, un départ sera alors obligatoire.

Remplaçant lors de deux finales de Ligue des champions disputées par le PSG, Bradley Barcola bénéficie certes d'un temps de jeu important, mais il n'est pas le premier choix de Luis Enrique lorsqu'il s'agit d'aligner son onze de départ dans les grands rendez-vous. Une situation qui pourrait pousser l'ancien ailier de l'OL à quitter le PSG. Liverpool est notamment intéressé. Néanmoins, le dossier semble au point mort pour le moment, et cela pourrait se poursuivre tant que la Coupe du monde est en cours. Mais le journaliste Romain Beddouk rappelle que compte tenu de l'échéance du contrat de Barcola, qui s'achève en 2028, cela pourrait toutefois s'accélérer.

Barcola, c'est imminent ? « Le ressenti qui est le sien, ou qui lui est peut-être soufflé par ses proches, il me paraît un peu injustifié. Maintenant, il y a une réalité contractuelle. Barcola est arrivé à l'été 2023 au Paris Saint-Germain, il lui reste encore deux années de contrat. Il est dans la fenêtre temporelle pour une prolongation », assure-t-il au micro d'Ici Paris avant de poursuivre