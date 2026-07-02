PSG - Real Madrid : Kylian Mbappé impliqué dans le transfert de «l’un des meilleurs au monde» ?

Pierrick Levallet

Flamboyant avec le Bayern Munich cette saison, Michael Olise continue de briller avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Le joueur de 24 ans est ainsi évoqué du côté du PSG et du Real Madrid sur le mercato. Kylian Mbappé pourrait toutefois se retrouver impliqué dans les négociations pour le transfert de l’international français.

Après avoir été étincelant avec le Bayern Munich cette saison, Michael Olise continue de montrer toute sa splendeur avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. L’ailier de 24 ans fait ainsi l’objet de quelques rumeurs sur le mercato. L’international français serait notamment dans le viseur du PSG et du Real Madrid. Kylian Mbappé pourrait d’ailleurs être impliqué dans ce dossier afin de faire pencher la balance en faveur des Merengue.

«Le travail de Kylian pourrait aider» « Il va devenir l’un des meilleurs [au monde], mais il faudra voir comment se déroule la Coupe du monde car d’autres sont en lice pour le titre de meilleur joueur. Il totalise déjà cinq passes décisives et n’est plus qu’à une passe du record de Pelé. C’est une révélation pour les supporters, même si nous avions déjà pu voir de très belles choses de sa part aux Jeux olympiques. Je ne sais pas si Mbappé pourra avoir une influence, car le Bayern ne veut pas le vendre, mais le travail de Kylian pourrait aider » a ainsi confié le journaliste Julian Froment à MARCA.