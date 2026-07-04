PSG : Luis Campos se fait tacler pour ses méthodes en plein mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG, comme les autres clubs, place ses pions en cette période agitée de mercato estival, mais les méthodes de Luis Campos sont loin de faire l’unanimité. Alors que le directeur sportif parisien aurait déjà trouvé un accord avec Yan Diomandé, Kevin Diaz lui reproche notamment de ne pas avoir trouvé un terrain d’entente au préalable avec le RB Leipzig dans ce dossier.

En quête d’un gros renfort offensif avec le possible départ de Bradley Barcola et ceux déjà actés de Gonçalo Ramos (Milan AC) et Kang-in Lee (Atlético de Madrid), le PSG a des vues sur Yan Diomandé (19 ans), le crack ivoirien du RB Leipig. Selon les dernières tendances, Luis Campos aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec Diomandé, mais cette méthode du directeur sportif du PSG n’est pas du goût de tout le monde…

« Il va falloir que tu envoies l’oseille » Dans l’After Foot, sur RMC, Kevin Diaz reproche à Luis Campos de négocier avec le joueur avant même d’avoir trouvé un accord avec le club concerné : « Je comprends que Liverpool souhaite l’accord du club avant de passer par le joueur, mais l’employeur, ça reste quand même le club. Que le joueur trouve un accord avec un club c’est un chose, mais l’accord que tu dois avoir, c’est quand même avec le club. (…) Moi, je ne suis pas dans ces sphères-là, mais si tu discutes avec mon joueur avant de discuter avec moi, je peux te dire que derrière les négociations, il va falloir que tu envoies l’oseille, car sinon le joueur je vais le garder », indique le consultant de RMC, qui critique donc les méthodes du dirigeant portugais du PSG.