PSG - Fabrizio Romano confirme : Luis Campos a trouvé la recrue parfaite en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG est toujours à la recherche de nouveaux talents, notamment s’ils sont Français, et c’est donc dans cette logique que la piste menant à Maghnes Akliouche est en train de considérablement se réchauffer au sein du club de la capitale. Et Fabrizio Romano annonce d’ailleurs que le joueur de l’AS Monaco coche absolument toutes les cases pour Luis Campos, ce qui en fait le renfort idéal pour le directeur sportif du PSG.

Depuis maintenant plusieurs années, le projet du PSG a radicalement changé, et la direction du club de la capitale se concentre davantage sur le recrutement de jeunes talents très prometteurs, notamment français (Barcola, Doué, Chevalier…) plutôt que sur des superstars confirmées comme Neymar ou encore Lionel Messi. Le profil de Maghnes Akliouche (24 ans) correspond d’ailleurs parfaitement à cette nouvelle politique mise en place par Luis Campos, et le directeur sportif du PSG va peut-être avoir droit au renfort parfait avec l’international français cet été.

« Le PSG mise tout sur Akliouche » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a confirmé l’intensité des négociations entre le PSG et Akliouche, qui dispute actuellement la Coupe du Monde avec l’équipe de France : « Il y a de l’optimisme du côté du PSG pour boucler le transfert de Maghnes Akliouche. L’information est venue de nulle part : le PSG mise tout sur Maghnes Akliouche. Le PSG mène la course pour anticiper les clubs de Premier League. Ce que je peux dire, c’est que les discussions avancent entre son clan et le PSG sur les termes du contrat. Le PSG a une très bonne relation avec Monaco, et donc le PSG espère atteindre le prix rapidement », assure le journaliste spécialisé sur le mercato.