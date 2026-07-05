PSG - Barcola sur le départ : Une «grosse somme d’argent» est attendue pour son transfert !

Pierrick Levallet

Et si Bradley Barcola quittait le PSG cet été ? Actuellement en lice avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026, l’ailier de 23 ans attise l’intérêt de quelques clubs en Premier League. Le club de la capitale n’aurait d’ailleurs pas fermé la porte à un transfert de l’international français, mais se montrerait assez exigeant sur le plan financier.

L’aventure de Bradley Barcola au PSG touche peut-être à sa fin. Alors qu’il dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, l’ailier de 23 ans n’échappe pas aux rumeurs au sujet de son avenir. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool sur le mercato. Mais les Rouge-et-Bleu se montreraient assez exigeants sur le plan financier en cas de départ de l’ancien de l’OL.

«Il n’est pas considéré comme intouchable» « Gardez un œil sur Barcola. À ce stade, je peux vous garantir que Barcola garde toutes les options ouvertes. Il est à la Coupe du monde avec l’équipe de France, donc rien n’arrivera avant. Le PSG veut aussi une grosse somme d’argent. Il n’est pas intransférable, il n’est pas considéré comme intouchable même s’il est un joueur important pour le PSG. Liverpool est là, Arsenal aussi. Mais Barcola est une possibilité pour Arsenal s’ils échouent avec Morgan Rogers. Pour Liverpool, Barcola est à la position la plus élevée sur leur liste des ailiers » a ainsi expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.