«On verra» : Le PSG va régler un dossier brûlant après la Coupe du monde !

Alors que la Coupe du monde paralyse toujours le marché des transferts, le cas Fabian Ruiz est en stand by. Et pourtant, son contrat s’achève en juin 2027, ce qui en fait un cas urgent à gérer pour la direction du PSG. Mais l’international espagnol annonce qu’il faudra attendre la fin du parcours de la Roja pour connaître l’issue de ce dossier.
Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le PSG, Fabian Ruiz n'a toujours pas prolongé son contrat qui prend donc fin dans un an. Par conséquent, il s'agit d'un dossier urgent pour le club de la capitale. Mais l'international espagnol assure qu'il faudra attendre la fin de la Coupe du monde.
Fabian Ruiz reporte sa décision
« Pour l'instant, j'ai un contrat jusqu'en 2027. La vérité, c'est que je suis très heureux là‑bas, très content. Nous avons une grande équipe. J'ai l'opportunité de profiter d'un beau football et d'avoir gagné la Ligue des champions récemment. J'ai un contrat, mais pour l'instant, nous n'en parlons pas, nous sommes tranquilles. Là, je suis concentré sur la Coupe du monde et quand elle sera terminée, on verra », a-t-il confié auprès de l'AFP avant d'évoquer ses ambitions avec l'Espagne lors de la suite de cette Coupe du monde.
«suis concentré sur la Coupe du monde et quand elle sera terminée, on verra»
« Ça va être un match difficile, l'Autriche est une bonne sélection qui a de bons joueurs. Nous avons vu qu'aujourd'hui n'importe quelle sélection peut te battre. Je pense que nous sommes prêts pour ça et impatients d'aborder ce match (...) Le premier match ne s'est pas déroulé comme nous le voulions. C'est vrai que c'était un match d'adaptation, et que le Cap‑Vert (0-0) nous a aussi rendu les choses difficiles. Je crois que l'équipe hausse progressivement son niveau de jeu au fil des derniers matches. Nous savons qu'une Coupe du monde est très difficile. Nous avons beaucoup confiance en nous, en notre travail. Je ne pense pas que ce soit un problème de la position de Pedri si nous sommes plus lents. Parfois, les choses ne sortent pas comme nous le voulons », ajoute Fabian Ruiz.