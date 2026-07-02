«On verra» : Le PSG va régler un dossier brûlant après la Coupe du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la Coupe du monde paralyse toujours le marché des transferts, le cas Fabian Ruiz est en stand by. Et pourtant, son contrat s’achève en juin 2027, ce qui en fait un cas urgent à gérer pour la direction du PSG. Mais l’international espagnol annonce qu’il faudra attendre la fin du parcours de la Roja pour connaître l’issue de ce dossier.

Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le PSG, Fabian Ruiz n'a toujours pas prolongé son contrat qui prend donc fin dans un an. Par conséquent, il s'agit d'un dossier urgent pour le club de la capitale. Mais l'international espagnol assure qu'il faudra attendre la fin de la Coupe du monde.

Fabian Ruiz reporte sa décision « Pour l'instant, j'ai un contrat jusqu'en 2027. La vérité, c'est que je suis très heureux là‑bas, très content. Nous avons une grande équipe. J'ai l'opportunité de profiter d'un beau football et d'avoir gagné la Ligue des champions récemment. J'ai un contrat, mais pour l'instant, nous n'en parlons pas, nous sommes tranquilles. Là, je suis concentré sur la Coupe du monde et quand elle sera terminée, on verra », a-t-il confié auprès de l'AFP avant d'évoquer ses ambitions avec l'Espagne lors de la suite de cette Coupe du monde.