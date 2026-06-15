OM - Transfert de Greenwood : Le coup de pression venu des Etats-Unis

Axel Cornic

On parle beaucoup de Mason Greenwood en ce début de mercato estival, avec l’Olympique de Marseille qui rêve d’un transfert autour des 50 ou 55M€. Il faut dire que la star anglaise ne manque pas de prétendants, avec notamment l’AS Roma qui aurait déjà trouvé un accord avec son entourage et pourrait bientôt présenter une première offre officielle.

Après une saison catastrophique, on s’attend à beaucoup de départs du côté de Marseille. Le premier candidat n’est autre que Mason Greenwood, qui possède la plus grosse valeur de l’effectif et qui pourrait bien entrer dans l’histoire de l’OM. La presse italienne évoque en effet un possible transfert autour des 50M€, ce qui ferait de lui la plus grosse vente de l’histoire marseillaise.

Greenwood à la Roma... La piste la plus concrète semble pour le moment mener en Serie A, plus précisément à l’AS Roma. Qualifié en Ligue des Champions à la toute dernière journée, les dirigeants romains auraient promis un gros coup en attaque à l’entraineur Gian Piero Gasperini, qui aurait lui-même donné le nom de Mason Greenwood. Un premier pas important aurait déjà été fait, puisque les médias italiens évoquent un contrat de cinq ans avec un salaire annuel de 4M€, hors bonus, qui attendrait l’ailier de l’OM dans la capitale italienne.