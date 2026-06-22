OM - Mason Greenwood : Un transfert préparé il y a plusieurs mois déjà ?

Sous contrat jusqu’en 2029, Mason Greenwood semble se rapprocher toujours plus d’un départ. L’Olympique de Marseille a fortement besoin de vendre, surtout après la sanction de l’UEFA et la menace d’être exclu de toute compétition européenne. Ainsi, la star anglaise pourrait rapporter très gros et plusieurs clubs seraient prêts à sauter sur l’occasion pour s’attacher ses services.
Le mercato estival s’annonce très agité à Marseille et on connait déjà le premier partant. Cela fait plusieurs semaines déjà que la presse italienne évoque un intérêt de l’AS Roma pour Mason Greenwood, érigé en grande priorité pour renforcer l’attaque de Gian Piero Gasperini. Le club romain et la star de l’OM auraient d’ailleurs déjà trouvé un accord contractuel et un transfert pourrait être bouclé très rapidement.
Mason Greenwood prêt à quitter l’OM
Et ça pourrait bien être historique pour les Marseillais. Au sein du club phocéen, on rêverait en effet de tirer le maximum d’argent d’un éventuel départ de Greenwood, avec un prix de base fixé entre 50 et 55M€. Du côté de la Roma, on aurait présenté une première offre autour des 40M€, comprenant un prêt payant de 5M€, une obligation d’achat à 25M€ et des bonus facilement atteignables autour des 40M€. Ps suffisant pour convaincre l’OM, qui aimerait plutôt encaisser un très gros chèque dès cet été.
Un transfert lancé au printemps ?
Certains pensent que ce dossier est né dès la fin de la saison, avec l’échec de la qualification en Ligue des Champions qui aurait fait basculer la situation. Mais on apprend ce lundi que cela fait plusieurs mois déjà qu’on en parle ! D’après les informations de La Repubblica, c‘est l’Atlético de Madrid qui aurait lancé les réflexions autour d’un départ de Mason Greenwood, avec une prise de renseignements au début du printemps. Mais les Espagnols semblent depuis avoir pris un immense retard, puisque sauf grosse surprise c’est bien l’AS Roma qui devrait décrocher un accord avec l’OM.