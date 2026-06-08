OM - Greenwood : Le transfert provoqué par De Zerbi des mois après son départ

Ça se bouscule en cette fin de saison, avec la nouvelle direction de l’Olympique de Marseille qui va devoir gérer plusieurs dossiers chauds. Premier et non des moindres Mason Greenwood, qui semble se rapprocher doucement mais surement d’un départ, deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United.
On était partis pour un projet de trois ans, finalement Roberto De Zerbi n’aura duré qu’un an et demi. L’Italien a claqué la porte après un début de mois de février catastrophique, ponctué par une élimination en Ligue des Champions et une gifle face au PSG de Luis Enrique (5-0). Il a désormais rebondi à Tottenham, mais son départ pourrait avoir encore des répercussions à l’OM.
Greenwood avait déjà décidé de partir
On ne compte en effet pas le nombre de joueurs qui est venu à Marseille rien que pour jouer sus ses ordres et qui se retrouve désormais perdu. C’est notamment le cas de Mason Greenwood, qui depuis le départ de De Zerbi en février dernier ne semble plus être le même joueur. A en croire les informations de TMW, cet évènement aurait bien été une bascule dans l’aventure de l’Anglais à l’OM, puisque c’est à partir de ce moment-là que l’idée d’un départ aurait commencé à germer.
Un transfert vers l’AS Roma ?
Et d’idée est devenue une certitude, puisque Mason Greenwood semble être tout proche d’un départ, alors que le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes. Il Corriere dello Sport nous a récemment appris que l’entourage de l’ailier de 24 ans aurait trouvé un accord avec l’AS Roma, portant sur un contrat de cinq ans et un salaire de 4M€ net par an. C’est l’entraineur Gian Piero Gasperini qui ferait le forcing pour l’arracher à l’OM, alors que l’Atlético de Madrid ou encore le club saoudien d’Al Hilal surveilleraient toujours la situation de loin.