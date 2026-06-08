OM - Greenwood : Le transfert provoqué par De Zerbi des mois après son départ

Axel Cornic

Ça se bouscule en cette fin de saison, avec la nouvelle direction de l’Olympique de Marseille qui va devoir gérer plusieurs dossiers chauds. Premier et non des moindres Mason Greenwood, qui semble se rapprocher doucement mais surement d’un départ, deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United.

On était partis pour un projet de trois ans, finalement Roberto De Zerbi n’aura duré qu’un an et demi. L’Italien a claqué la porte après un début de mois de février catastrophique, ponctué par une élimination en Ligue des Champions et une gifle face au PSG de Luis Enrique (5-0). Il a désormais rebondi à Tottenham, mais son départ pourrait avoir encore des répercussions à l’OM.

Greenwood avait déjà décidé de partir On ne compte en effet pas le nombre de joueurs qui est venu à Marseille rien que pour jouer sus ses ordres et qui se retrouve désormais perdu. C’est notamment le cas de Mason Greenwood, qui depuis le départ de De Zerbi en février dernier ne semble plus être le même joueur. A en croire les informations de TMW, cet évènement aurait bien été une bascule dans l’aventure de l’Anglais à l’OM, puisque c’est à partir de ce moment-là que l’idée d’un départ aurait commencé à germer.