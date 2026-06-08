Ibrahima Konaté avec Kylian Mbappé au Real Madrid : La «très bonne opération» annoncée sur La Chaîne L’Equipe !

Axel Cornic

Après deux saisons blanches, le Real Madrid a l’intention d’ouvrir un tout nouveau cycle et c’est un mercato très agité qui se profile, avec déjà plusieurs recrues qui sont annoncées. C’est le cas d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat à Liverpool et parmi les premières recrues de l’été madrilène.

Avec la victoire du président Florentino Pérez aux élections, le Real Madrid peut enfin entamer sa révolution, en commençant par le retour de José Mourinho sur le banc. Et le Special One aurait rapidement désigné la défense comme le principal chantier de l’intersaison, réclamant ainsi la signature d’un international français pour fêter son grand retour chez les Merengue, treize ans après un départ qui avait fait beaucoup de bruit.

« Je pense que c’est une très bonne opération pour Konaté » Il s’agit d’Ibrahima Konaté, qui après plusieurs années passées à Liverpool a décidé de se lancer une nouvelle aventure au Real Madrid, alors qu’il était également dans le viseur du PSG ou encore du Bayern Munich. Le moins que l’on puisse dire c’est que ce recrutement fait déjà l’unanimité, que ce soit en Espagne comme en France. « Je pense que c’est une très bonne opération pour Konaté » a expliqué l’ancien latéral français Benoit Tremoulinas, sur La chaîne L’Equipe.