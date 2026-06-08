Mercato - LOSC : Olivier Giroud sort du silence après sa signature

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu, le LOSC a officialisé ce lundi la prolongation d’Olivier Giroud, désormais sous contrat jusqu’en juin 2027. Si ce n’était pas forcément le plan initial, l’attaquant âgé de 39 ans se sent bien à Lille, où il aura l’opportunité de retrouver la Ligue des champions, ce qui a forcément pesé dans son choix.

C’est désormais officiel, Olivier Giroud sera un joueur du LOSC la saison prochaine. Revenu en Ligue 1 l’année dernière, l’attaquant âgé de 39 ans était en fin de contrat et a prolongé pour une année supplémentaire, comme indiqué par le club dans un communiqué publié ce lundi.

« Je me sens comme à la maison » « Je suis très content de continuer l’aventure ici. Il y a un an, lorsque je suis arrivé au LOSC, ce n’était pas quelque chose qui était tout à fait programmé, si je puis dire », a réagi Olivier Giroud, dans le communiqué du LOSC. « Et il se trouve que je suis très bien ici, je me sens comme à la maison. J’ai été très heureux de retrouver la France et la Ligue 1 après les avoir quittés 13 ans plus tôt. Je me rapprochais de ma famille et je découvrais la chaleur humaine qui règne dans cette région que je ne connaissais pas. L’accueil que j’ai reçu dans le Nord, mais aussi les valeurs des gens, que je partage, m’ont beaucoup plus. Au bout de quelques semaines, c’est comme si je faisais partie de la famille. L’intégration s’est faite naturellement. C’est que du bonheur. »