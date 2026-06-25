«N'oubliez pas le PSG» : Un journaliste lâche une grosse information sur Michael Olise !

Excellent depuis le début de la Coupe du monde, Michael Olise surfe sur la lancée de sa magnifique saison avec le Bayern Munich. De quoi faire parler de lui sur le mercato. L'intérêt du Real Madrid fait grandement parler, mais le journaliste allemand Christian Falk rappelle ne pas oublier le PSG dans ce dossier.
Michael Olise sera peut-être la grande attraction du mercato. Et pour cause, ses prestations à la Coupe du monde ont éveillé la curiosité du Real Madrid. Toutefois, d'après le journaliste allemand Christian Falk, généralement bien renseigné sur le Bayern Munich, le PSG est également dans le coup pour recruter l'ailier français qui brille actuellement sur les pelouses américaines.
Le PSG toujours dans le coup pour Olise ?
« N’oubliez pas le PSG, d’ailleurs. Le club s’intéresse également à Olise et travaille sur ce dossier. Le joueur de 24 ans a donc bel et bien des options », précise-t-il pour le site cfbayerninsider.com. Une information importante d'autant plus que le journaliste précise que « Herbert Hainer a clairement fait savoir à son collègue et ami, Florentino Pérez, que le Real Madrid n’avait aucune chance de recruter Olise. De son côté, Pérez a également clairement indiqué que le géant de la Liga ne tenterait aucune démarche sans en avoir préalablement informé Hainer. Je ne sais donc pas d’où viennent ces rumeurs ! »
«Le PSG s’intéresse également à Olise et travaille sur ce dossier»
Cependant, bien que le Real Madrid ne soit plus une option pour Michael Olise, le PSG devrait se heurter à la fermeté du Bayern Munich. « La question principale concernant Olise sera de savoir s’il signera ou non un nouveau contrat avec le FC Bayern. Le Bayern de Munich sait que le temps continuera de s’écouler s’il ne met pas sa signature au bas d’un nouveau contrat. Il arrivera donc un jour où ils devront discuter et décider de le vendre éventuellement un an avant l’expiration de son contrat. Ils devront alors pouvoir dégager des fonds pour recruter un éventuel successeur. Pour l’instant, son contrat court encore suffisamment longtemps pour qu’il n’y ait pas lieu de s’inquiéter à ce stade. L’ailier réalise de très bonnes performances au Bayern de Munich et il est sous contrat pour cinq ans ; le club a donc encore le temps de le convaincre de signer un nouveau contrat », conclut Christian Falk.