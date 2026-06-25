«N'oubliez pas le PSG» : Un journaliste lâche une grosse information sur Michael Olise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Excellent depuis le début de la Coupe du monde, Michael Olise surfe sur la lancée de sa magnifique saison avec le Bayern Munich. De quoi faire parler de lui sur le mercato. L'intérêt du Real Madrid fait grandement parler, mais le journaliste allemand Christian Falk rappelle ne pas oublier le PSG dans ce dossier.

Michael Olise sera peut-être la grande attraction du mercato. Et pour cause, ses prestations à la Coupe du monde ont éveillé la curiosité du Real Madrid. Toutefois, d'après le journaliste allemand Christian Falk, généralement bien renseigné sur le Bayern Munich, le PSG est également dans le coup pour recruter l'ailier français qui brille actuellement sur les pelouses américaines.

Le PSG toujours dans le coup pour Olise ? « N’oubliez pas le PSG, d’ailleurs. Le club s’intéresse également à Olise et travaille sur ce dossier. Le joueur de 24 ans a donc bel et bien des options », précise-t-il pour le site cfbayerninsider.com. Une information importante d'autant plus que le journaliste précise que « Herbert Hainer a clairement fait savoir à son collègue et ami, Florentino Pérez, que le Real Madrid n’avait aucune chance de recruter Olise. De son côté, Pérez a également clairement indiqué que le géant de la Liga ne tenterait aucune démarche sans en avoir préalablement informé Hainer. Je ne sais donc pas d’où viennent ces rumeurs ! »