Michael Olise au Real Madrid : Le nouveau contrat XXL qui peut tout changer pour son avenir ?

Pierrick Levallet

Le dossier Michael Olise est l’un des grands feuilletons de ce mercato estival. Le joueur de 24 ans fait l’objet d’un intérêt insistant de la part du Real Madrid. Mais le Bayern Munich ne semble pas vendeur, au contraire. Le club bavarois envisagerait de lui offrir un contrat particulièrement alléchant pour sceller son avenir.

Michael Olise agite le mercato depuis quelques jours maintenant. Auteur d’une plutôt bonne Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France malgré l’élimination contre l’Espagne en demi-finale, le joueur de 24 ans a tapé dans l’oeil du Real Madrid sur le mercato. Le milieu offensif du Bayern Munich est même devenu l’obsession de Florentino Pérez. Mais le club bavarois n’est pas vraiment vendeur, au contraire.

Une prolongation XXL pour Michael Olise au Bayern Munich ? D’après les informations de BILD, le Bayern Munich souhaiterait prolonger le contrat de Michael Olise. Ce dernier pourrait même avoir droit à une belle revalorisation salariale à la clé. Les pensionnaires de la Bundesliga penseraient à lui offrir un salaire de 25M€ par saison (contre 14M€ par an actuellement), ce qui ferait de l’international français l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif avec Harry Kane et Jamal Musiala. Un tel contrat serait susceptible de tout changer sur ce dossier, puisqu’il pourrait convaincre Michael Olise de rester en Bavière cet été.