Mercato : Vendre ses joueurs est une galère, l’OM voit les problèmes s’accumuler

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, la situation financière est critique. Le club phocéen accuse un énorme déficit et c’est ainsi que le besoin de vendre est urgent à Marseille. Mais voilà que ce serait plus facile à dire qu’à faire pour la nouvelle direction olympienne qui devrait faire face à de nombreux problèmes qui rendent cette tâche complexe.

Cet été, l’OM a besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Pour y arriver, le club phocéen va donc vendre plusieurs de ses joueurs, à commencer par Mason Greenwood, sa plus grosse valeur marchande. Mais voilà que pour le moment, dans le sens des départs, ça n’a pas bougé à Marseille. Il faut dire que la direction olympienne rencontrerait certains pépins pour se séparer de ses joueurs cet été. Journaliste pour RMC, Florent Germain en a dit plus à propos de ces difficultés.

« Concernant les ventes, l’OM pour le moment n’y parvient pas » Présent dans l’émission Super Moscato Show, Florent Germain s’est donc exprimé sur les ventes de l’OM. Il a alors expliqué : « Concernant les ventes, l’OM pour le moment n’y parvient pas parce qu’il y a différents facteurs. Il y a certains joueurs comme Balerdi qui sont des valeurs marchandes, lui il est blessé. Les joueurs qui touchent un gros salaire ne sont pas pressés de partir, c’est connu. Mason Greenwood et la Roma, la Roma a aussi été dans le viseur du fair-play financier donc tout ça retarde l’échéance. Et puis traditionnellement, une année de Coupe du monde, le mercato s’agite plus tard donc c’est un peu compliqué ».