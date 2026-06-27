Mercato : Un retour à l’OM avec Bruno Genesio ? Samir Nasri sort du silence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n’est encore officiel, mais cet été, l’OM pourrait bien changer d’entraineur. Bruno Genesio pourrait en effet venir remplacer Habib Beye. Et voilà que cette arrivée de l’ex-technicien du LOSC à Marseille a fait l’objet de nombreuses rumeurs. L’une d’entre elles a notamment annoncé la présence de Samir Nasri dans son staff. Un sujet sur lequel le Marseillais a pris la parole.

En attendant d’être définitivement fixé sur son sort par la DNCG, l’OM n’a toujours pas officialisé le changement d’entraineur pour la saison prochaine. Aujourd’hui, Habib Beye est donc encore aux manettes sur la Canebière, préparant même à entamer l’exercice à venir. Mais voilà que Bruno Genesio est dans les starting-blocks. Alors que l’ex-coach du LOSC aurait quasiment tout réglé avec la nouvelle direction de l’OM, ça pourrait donc se faire rapidement.

Pas de discussion entre Nasri et Genesio Bruno Genesio est donc attendu sur le banc de l’OM la saison prochaine. Avec quel staff ? A ce propos, au cours des dernières semaines, une rumeur annonçait la possibilité que Samir Nasri l’accompagne alors que Genesio l’avait déjà contacté pour être son adjoint au Stade Rennais. Cela pourrait-il se faire à l’OM ? La question a justement été posée à Nasri sur Canal+, qui a alors répondu : « Est-ce que je débriefe les matchs de la Coupe du monde, par exemple, avec Bruno Genesio ? (Rires) Non pas du tout. Ce n’est toujours pas officiel cette histoire de Genesio à Marseille ? Non je crois qu’il faut attendre encore un peu avec la DNCG, l’OM doit faire des promesses sur certaines ventes. Après les clubs qui convoitent les joueurs marseillais savent que Marseille est dans une position un peu délicate donc ils vont essayer de négocier au rabais ».