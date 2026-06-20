Mercato : Un premier départ annoncé à l'OM avant celui de Greenwood ?

Axel Cornic

C’est un mercato estival crucial qui a débuté pour l’Olympique de Marseille, qui doit absolument vendre et réduire sa masse salariale, au risque de se voir exclure par l’UEFA de toutes les compétitions européennes. Et on connait déjà les premiers candidats au départ, comme Mason Greenwood, qui pourrait rebondir du côté de l’AS Roma.

Avec l’échec du projet mené par Roberto De Zerbi, mais surtout avec celui dans la qualification à la Ligue des Champions, l’OM est obligé de revoir ses ambitions à la baisse. Et pour ne rien arranger, il faudra absolument revenir dans les clous du fair-play financier, avec l’UEFA qui a récemment sanctionné le club phocéen.

Ça coince pour Greenwood Ainsi, à Marseille quasiment tout le monde est à vendre. En commençant évidemment par les plus gros salaires et les joueurs avec la plus grosse valeur sur le marché des transferts. L’exemple parfait est Mason Greenwood, qui ne semble d’ailleurs plus être le même depuis le départ de De Zerbi en février dernier. La presse italienne assure qu’il aurait déjà trouvé un accord contractuel avec l’AS Roma, mais les négociations coinceraient sur son indemnité de transfert. L’OM rêverait d’empocher au moins 50 ou 55M€ du départ de sa star, mais pour le moment les Romains ne seraient pas disposés à aller au-delà des 40M€.