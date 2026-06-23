Mercato : Un Parisien à l’OM, c’est déjà fini ?

Axel Cornic

Avec la situation actuelle des caisses et la récente sanction de l’UEFA, l’Olympique de Marseille doit absolument vendre en ce mercato estival. Les candidats au départ sont nombreux et c’est notamment le cas en défense, où Leonardo Balerdi aurait décidé de quitter le club phocéen, qu’il a rejoint en 2020 en provenance du Borussia Dortmund.

Depuis quelques semaines, la presse italienne parle beaucoup de l’OM. C’est surtout à cause de Mason Greenwood, annoncé proche d’un départ et réclamé par l’entraineur Gian Piero Gasperini, du côté de l’AS Roma. Mais un joueur du club romain pourrait faire le chemin inverse et poser ses valises à Marseille.

Ndicka à l’OM ? Il y a un an déjà, plusieurs sources annonçaient un intérêt prononcé de l’OM pour Evan Ndicka, défenseur central de 26 ans actuellement à la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire. Le natif de Paris pourrait remplacer un certain Leonardo Balerdi, qui après six saisons passées à Marseille aurait décidé de refermer ce chapitre de sa carrière. Ainsi, des discussions auraient eu lieu avec l’AS Roma en marge du dossier Greenwood, avec même l’idée de voir le joueur être inséré dans le deal pour baisser son prix. Mais cette idée a rapidement été abandonnée, puisque les dirigeants marseillais ont besoin d’encaisser un très gros chèque avec le transfert de la star anglaise.