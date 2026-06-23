Mercato : Un joueur va bientôt quitter l’OM... et ce n’est pas Mason Greenwood !

Le mercato estival a commencé et l’Olympique de Marseille est sur tous les fronts, avec plusieurs départs qui sont annoncés. C’est notamment le cas pour Mason Greenwood, plus grosse valeur de l’effectif marseillais, qui est annoncé toujours plus proche d’un transfert vers l’AS Roma. Mais un autre joueur pourrait quitter le club avant lui...
C’est le grand ménage à Marseille, où on doit vendre pour rester dans les clous du fair-play financier. Et le candidat parfait au départ n’est autre que Mason Greenwood, qui semble avoir la valise prête pour quitter l’OM, deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United.
Greenwood vers la Roma
La presse italienne évoque depuis plusieurs semaines déjà un transfert de la star anglaise, qui pourrait poursuivre sa carrière en Serie A. L’entraineur Gian Piero Gasperini souhaite l’avoir sous ses ordres à l’AS Roma et les négociations seraient plus qu’avancées concernant un transfert. Il existerait déjà un accord entre Greenwood et le club romain, sur un contrat de cinq ans avec un salaire autour des 4,5M€, hors bonus. Reste à trouver un accord avec l’OM, qui rêverait de boucler un deal historique entre 50 et 55M€, soit la plus grosse vente de l’histoire du club.
Et Traoré vers le Genoa
Il y a toutefois un joueur qui pourrait bien quitter Marseille avant Mason Greenwood. Il s’agit d’Hamed Junior Traoré, arrivé en provenance de Bournemouth en aout 2025 et acquis contre une indemnité de 7,5M€. D’après les informations de TMW, un accord serait tout proche entre l’OM et le Genoa, avec le milieu offensif qui ferait donc son retour en Serie A après avoir déjà porté les couleurs de Sassuolo et du Napoli. Aucun montant n’est évoqué pour le moment, mais les Marseillais devront reverser une grosse partie de l’argent reçu à l’ancien club de l’international ivoirien.