Mercato : Un joueur va bientôt quitter l’OM... et ce n’est pas Mason Greenwood !

Axel Cornic

Le mercato estival a commencé et l’Olympique de Marseille est sur tous les fronts, avec plusieurs départs qui sont annoncés. C’est notamment le cas pour Mason Greenwood, plus grosse valeur de l’effectif marseillais, qui est annoncé toujours plus proche d’un transfert vers l’AS Roma. Mais un autre joueur pourrait quitter le club avant lui...

C’est le grand ménage à Marseille, où on doit vendre pour rester dans les clous du fair-play financier. Et le candidat parfait au départ n’est autre que Mason Greenwood, qui semble avoir la valise prête pour quitter l’OM, deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United.

Greenwood vers la Roma La presse italienne évoque depuis plusieurs semaines déjà un transfert de la star anglaise, qui pourrait poursuivre sa carrière en Serie A. L’entraineur Gian Piero Gasperini souhaite l’avoir sous ses ordres à l’AS Roma et les négociations seraient plus qu’avancées concernant un transfert. Il existerait déjà un accord entre Greenwood et le club romain, sur un contrat de cinq ans avec un salaire autour des 4,5M€, hors bonus. Reste à trouver un accord avec l’OM, qui rêverait de boucler un deal historique entre 50 et 55M€, soit la plus grosse vente de l’histoire du club.