Mercato - Un jeune talent du PSG sur le départ : La raison est dévoilée !

Axel Cornic

Depuis le début du projet QSI en 2011, le Paris Saint-Germain a souvent été accusé de ne pas donner assez de places aux jeunes du centre formation, avec notamment l’exemple de Kingsley Coman. Mais la situation a radicalement changé depuis l’arrivée de Luis Enrique, même si pour certains les portes restent toujours fermées.

Le mercato estival s’annonce agité, même pour le PSG. Après deux Ligues des Champions, certains joueurs semblent avoir envie d’ailleurs et surtout de trouver une place de titulaire, ce qui n’est pas possible à Paris. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos, condamné à jouer les doublures d’Ousmane Dembélé.

Martin James va partir L’attaquant portugais aurait déjà émis son envie de quitter le club parisien, qu’il a rejoint en 2023. Et il n’est pas le seul, puisque L’Equipe nous apprend que les choses devraient surtout bouger au poste de gardien. Titulaire tout au long de la deuxième partie de saison, Matveï Safonov semble être intouchable et devrait donc continuer à être le numéro 1. Derrière lui, Lucas Chevalier est poussé vers la sortie et on parle déjà de lui du côté d’Aston Villa, en Premier League. D’après les informations du quotidien, le jeune gardien Martin James aurait aussi décidé de quitter le PSG, après avoir refusé une proposition de contrat professionnel.