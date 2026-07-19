Mercato - Real Madrid : Voilà le prix historique qu’il faut payer pour Michael Olise !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid voit les choses en grand sur le mercato. Le club madrilène souhaite éviter de revivre une saison blanche. Les dirigeants merengue espèrent donc renforcer l’effectif de José Mourinho en profondeur, notamment en recrutant Michael Olise. Mais il faudra débourser un montant record pour espérer convaincre le Bayern Munich.

La saison blanche de l’exercice passé a visiblement laissé des traces au Real Madrid. Le club madrilène souhaite éviter de revivre un tel scénario à tout prix. Les dirigeants merengue ont donc mis les bouchées doubles sur le mercato avec les signatures d’Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva et Denzel Dumfries. Mais la Casa Blanca ne compterait pas s’arrêter là. Florentino Pérez rêverait notamment de faire venir Michael Olise. Mais il faudra débourser une somme record pour convaincre le Bayern Munich.

Un transfert historique pour Michael Olise ? D’après les informations d’AS, un départ de Michael Olise engendrerait un effet domino sur le mercato puisque d’autres équipes resteraient à l’affût de la moindre opportunité. Un transfert du joueur de 24 ans devrait toutefois s’élever plus ou moins à la somme que le PSG a déboursé pour recruter Neymar en 2017, à savoir 222M€. À ce jour, il s’agit encore du plus gros transfert de l’histoire du football. Reste à voir si le Real Madrid sera prêt à une telle folie pour l’international français.