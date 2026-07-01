Mercato - PSG : Une «grosse somme d’argent» est attendue pour un attaquant de l’équipe de France !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG. Le club de la capitale pourrait notamment perdre Bradley Barcola cet été. L’ailier de 23 ans attise l’intérêt de quelques clubs, dont Liverpool sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu n’entendraient toutefois pas vraiment brader l’international français en cas de départ.

Le PSG vit des jours agités sur le mercato ces temps-ci. Le club de la capitale est au coeur de plusieurs spéculations sur le marché des transferts. Certaines d’entre-elles concernent Bradley Barcola. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’ailier de 23 ans n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Seulement, les Rouge-et-Bleu n’auraient pas l’intention de brader l’international français, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, en cas de départ cet été.

«Le départ de Barcola pourrait être une possibilité» « Ce que je sais sur Bradley Barcola, c’est que dire qu’il ne quittera pas le PSG et qu’il ne sera pas vendu cet été n’est pas ce qu’on me dit. Premier point : les discussions pour une prolongation au PSG sont totalement en stand-by depuis l’été dernier. Et à ce moment-là, Liverpool était déjà présent pour Barcola » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.