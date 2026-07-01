Mercato - PSG : Pierre Ménès annonce «une très belle affaire» bouclée par le club !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Barré par une concurrence beaucoup trop rude sur le front de l’attaque du PSG, Gonçalo Ramos s’apprête donc à être transféré au Milan AC pour 60M€. Pierre Ménès livre son point de vue sur cette opération qui rapporte gros au PSG sur le plan financier, et l’ancien consultant de Canal + met l’accent sur cette belle affaire.

Recruté par le PSG à l’été 2O23 en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos (25 ans) n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze-type de Luis Enrique. Il faut dire que le buteur portugais s’est heurté à une lourde concurrence, et notamment ces deux dernières saisons avec des joueurs de tout premier choix tels qu’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Ramos a donc décidé de quitter le PSG et s’apprête à signer au Milan AC pour 60M€ alors qu’un accord total a été trouvé dans ce dossier.

« Un joueur capable de marquer des buts » Dans une vidéo sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès réagit à ce départ de Gonçalo Ramos, lui qui n’avait pas toujours été tendre jusqu’ici avec le numéro 9 du PSG : « Il a eu son rôle à jouer cette saison. Il a marqué le but de Barcelone en poules, il a marqué contre Tottenham en Supercoupe d'Europe, il a mis son penalty face à Arsenal. Finalement, avec peu, il a réussi a marquer les esprits. Son niveau est insuffisant pour exister dans une équipe comme le PSG. Dans un autre club, servi différemment, c'est un joueur qui est capable de marquer des buts », estime l’ancien consultant de Canal + avant d’évoquer ce prix de vente de Gonçalo Ramos.