Mercato - PSG : Lucas Chevalier a choisi son club pour la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté l'été dernier en provenance du LOSC pour 40M€, Lucas Chevalier était initialement destiné à devenir le nouveau gardien titulaire du PSG après Gianluigi Donnarumma. Rien ne s'est passé comme prévu pour l'international français, désormais relégué au second plan par Matvey Safonov. Mais en dépit de cette situation compliquée, Chevalier aurait décidé de rester au PSG la saison prochaine.

Quel avenir pour Lucas Chevalier (24 ans), sous contrat jusqu'en 2030 avec le PSG où il est cantonné depuis plusieurs mois à un rôle de doublure de luxe ? L'ancien gardien du LOSC n'a jamais réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui au moment de son recrutement l'été dernier, et il va désormais devoir faire un choix décisif pour la suite de sa carrière, lui qui a déjà perdu sa place de numéro 2 dans la hiérarchie des portiers de l'équipe de France et même sa place en Coupe du Monde. Plusieurs clubs, dont le Besiktas, ont été annoncés avec insistance sur les traces de Chevalier ces derniers temps, mais le numéro 30 du PSG a tranché.

« Il veut rester » Selon les révélations du journaliste Abdellah Boulma sur France Bleu, Lucas Chevalier aurait décidé de continuer l'aventure au PSG malgré son statut : « Lucas Chevalier devrait normalement rester au PSG. (…) C’est l’information que j’ai, il veut rester. Attention quand même, on va voir quelle sera la position du PSG. Si tant est qu’il s’en aille, il va falloir que le PSG aille récupérer un autre gardien de dimension internationale pour concurrencer Safonov », a expliqué le journaliste.