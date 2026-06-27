Mercato - PSG : L’annonce qui fait trembler pour l’avenir de Kvaratskhelia ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu incontournable ces derniers mois dans le secteur offensif du PSG, Khvicha Kvaratskhelia semble attirer l’œil sur le marché anglais. Et Emile Heskey, ancienne gloire de Liverpool, fait d’ailleurs trembler les supporters du PSG en réclamant publiquement l’arrivée de Kvaratskhelia pour assurer la succession de Mohamed Salah.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec le PSG, qu’il avait rejoint en janvier 2025 en provenance de Naples pour 80M€, Khvicha Kvaratskhelia (25 ans) fait désormais figure d’élément incontournable du onze-type de Luis Enrique dans la capitale. Des performances qui ont permis à l’attaquant géorgien de s’imposer comme une référence mondiale, et forcément, le numéro 7 du PSG se retrouve courtisé sur le marché des transferts avec notamment Arsenal ainsi que Liverpool qui sont annoncés sur ses traces depuis plusieurs semaines.

« C’est le joueur que je veux » Interrogé dans les colonnes du Liverpool Echo, Emile Heskey déclare sa flamme à Kvaratskhelia et affiche clairement son envie de voir débarquer l’attaquant du PSG à Liverpool cet été : « C'est le joueur que je veux à Liverpool. C'est un phénomène, et je pense qu'il ne cesse de progresser. Il n'a que 25 ans et il est déjà impressionnant. Je l'ai vu jouer à Naples et déjà à ce moment-là, il était exceptionnel. Il faut faire attention, en tant que supporters de Liverpool, car aussi bons que soient les joueurs ciblés, il faudra réussir à remplacer Mohamed Salah. Khvicha Kvaratskhelia peut être cette solution, car il peut nous rappeler l'intensité que Salah nous apportait », assure l’ancien attaquant anglais de Liverpool.