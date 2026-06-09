Mercato - PSG : Contacts révélés pour un transfert à 92M€ !

Axel Cornic

Le mercato estival ouvrira ses portes dans seulement quelques jours et le Paris Saint-Germain semble déjà travailler sur plusieurs pistes importantes. C’est le cas au milieu de terrain, où les absences de Fabian Ruiz ont créé par mal de problèmes à Luis Enrique, qui aurait déjà trouvé le renfort parfait pour régler ses problèmes.

Habitué aux sessions de mercato agitées, le PSG a changé son fusil d’épaule depuis quelques années. C’est Luis Enrique qui a exprimé le souhait de garder un collectif inchangé, mais la réalité pourrait le rattraper, puisqu’on annoncerait finalement au moins une recrue par ligne. Et quand on est doubles Champions d’Europe, on peut tout se permettre !

Un gros coup au PSG ? Les plus grands talents de la planète football sont en effet annoncés dans le viseur des Parisiens, avec Luis Enrique qui a bien l’intention d’asseoir son hégémonie, en remportant une troisième Ligue des Champions. Ainsi, des gros coups ont été annoncés avec notamment Julian Alvarez de l’Atlético de Madrid. Mais le Champion du monde ne devrait vraisemblablement pas débarquer au PSG, puisqu’il aurait d’autres projets pour sa carrière. On parle notamment de lui au Real Madrid, dans le cadre d’un transfert autour des 150M€.