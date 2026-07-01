Mercato - OM : «Il n’y a rien du tout», la presse italienne jette un froid sur le transfert de Mason Greenwood

Axel Cornic

Les informations fusent de tous côtés concernant l’avenir de Mason Greenwood, annoncé tout proche d’un départ de l’Olympique de Marseille en ce mercato estival. La piste la plus concrète concerne l’AS Roma, qui sous les indications de son entraineur Gian Piero Gasperini aurait trouvé un accord avec le joueur, mais toujours pas avec son club.

C’est le gros feuilleton du moment. Avec les besoins de l’OM de vendre face à la menace de l’UEFA, des nombreux clubs se sont intéressés à Mason Greenwood. Et la porte n’est pas du tout fermée à un départ, puisqu’au sein du club phocéen on rêve de boucler une opération historique entre 50 et 55M€.

« Beaucoup de prétendants pensent aussi que l'OM bradera Greenwood cet été, mais... » Et ne parlez surtout pas de négociations ! Car s’il existe bien ce besoin de vendre à Marseille, il est hors de question de brader Greenwood, le joueur avec la plus grosse marchande de l’effectif. « Beaucoup de prétendants pensent aussi que l'OM bradera Greenwood cet été, parce que le club est obligé de vendre des éléments » avait confié une source au sein de l’OM, il y a quelques semaines. « Mais ils se trompent, il y a trop d'enjeux symboliques et financiers sur ce dossier ».