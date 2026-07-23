Mercato : Malgré un accord avec le joueur, le PSG est toujours bloqué dans le dossier Yan Diomandé

Alexis Brunet

Cet été, Yan Diomandé figure tout en haut de la liste du PSG pour renforcer son attaque. Le club de la capitale possède d’ailleurs déjà un accord avec le joueur, mais le dossier n’avance pas. Cela est dû au RB Leipzig, qui espère pouvoir faire prolonger le joueur ou au moins le garder une saison de plus.

Depuis le début du mercato, le PSG cherche à recruter un attaquant. De nombreux joueurs ont été cités dans l’orbite du club de la capitale, à l’image de Julian Alvarez, de Morgan Rogers ou plus récemment de Ferran Torres. Aucun n’est encore un joueur parisien, mais pour certains il y a plus d’espoirs que d’autres.

Diomandé veut le PSG mais… Même si le PSG n’a encore recruté personne en attaque, cela ne veut pas dire que Luis Campos ne travaille pas. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, le conseiller football du club de la capitale a depuis quelques temps un accord avec Yan Diomandé pour une arrivée cet été. L’international ivoirien souhaite rejoindre le double champion d’Europe, mais le RB Leipzig résiste. La formation allemande n’aurait pas perdu espoir de faire prolonger son crack de 19 ans ou bien de le garder une saison de plus. Cela ne fait donc pas les affaires du PSG qui doit en même temps faire avec l’intérêt d’Arsenal pour l’ailier.