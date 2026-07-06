Mercato - Lucas Chevalier : La bataille avec Mike Maignan pour quitter le PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lucas Chevalier vient d'achever sa première saison sous le maillot du PSG. Et voilà que celle-ci n'a pas été simple pour celui qui a fini par devenir la doublure de Matvey Safonov. Une situation qui a fait se poser la question de l'avenir de l'international français. Pourrait-il déjà quitter le PSG ? Un poste pourrait se présenter à l'étranger, étant toutefois en concurrence notamment avec Mike Maignan.

Du côté du PSG, la vague des départs a débuté avec la vente de Gonçalo Ramos au Milan AC. Le Portugais ne sera toutefois pas le dernier à quitter le club de la capitale. Alors que Kang-in Lee serait lui en passe de signer à l'Atlético de Madrid, des questions se posent également sur Lucas Chevalier. Le gardien français n'a pas vécu une très bonne première saison à Paris. Devenu la doublure de Matvey Safonov, pourrait-il déjà faire ses valises et quitter le PSG ? Il en a possiblement été question au cours des dernières semaines.

L'hypothèse Juventus pour Chevalier Mais encore faut-il trouver un point de chute pour que Lucas Chevalier puisse quitter le PSG. Cela pourrait être le cas en Italie avec la Juventus. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame se chercherait un gardien et aurait ainsi contacté Lucas Chevalier. Mais ce n'est pas tout puisque Mike Maignan, Jan Oblak, Alexander Nübel ou encore Zion Suzuki auraient également été approchés.