Mercato - Lucas Chevalier : La bataille avec Mike Maignan pour quitter le PSG ?

Lucas Chevalier vient d'achever sa première saison sous le maillot du PSG. Et voilà que celle-ci n'a pas été simple pour celui qui a fini par devenir la doublure de Matvey Safonov. Une situation qui a fait se poser la question de l'avenir de l'international français. Pourrait-il déjà quitter le PSG ? Un poste pourrait se présenter à l'étranger, étant toutefois en concurrence notamment avec Mike Maignan.
Du côté du PSG, la vague des départs a débuté avec la vente de Gonçalo Ramos au Milan AC. Le Portugais ne sera toutefois pas le dernier à quitter le club de la capitale. Alors que Kang-in Lee serait lui en passe de signer à l'Atlético de Madrid, des questions se posent également sur Lucas Chevalier. Le gardien français n'a pas vécu une très bonne première saison à Paris. Devenu la doublure de Matvey Safonov, pourrait-il déjà faire ses valises et quitter le PSG ? Il en a possiblement été question au cours des dernières semaines.
L'hypothèse Juventus pour Chevalier
Mais encore faut-il trouver un point de chute pour que Lucas Chevalier puisse quitter le PSG. Cela pourrait être le cas en Italie avec la Juventus. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame se chercherait un gardien et aurait ainsi contacté Lucas Chevalier. Mais ce n'est pas tout puisque Mike Maignan, Jan Oblak, Alexander Nübel ou encore Zion Suzuki auraient également été approchés.
« Il veut rester »
Lucas Chevalier reste pour le moment un joueur du PSG. Le sera-t-il toujours à la clôture du marché des transferts ? L'incertitude plane donc sur l'avenir de l'international français. Abdellah Boulma expliquait récemment à propos de Chevalier : « Lucas Chevalier devrait normalement rester au PSG. (…) C’est l’information que j’ai, il veut rester. Attention quand même, on va voir quelle sera la position du PSG. Si tant est qu’il s’en aille, il va falloir que le PSG aille récupérer un autre gardien de dimension internationale pour concurrencer Safonov ».